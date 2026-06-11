SUA au lovit din nou Iranul, iar Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz.

Forțele armate ale SUA au reluat miercuri seara, 10 iunie, loviturile asupra țintelor din Iran. „Aceste lovituri sunt un răspuns la agresiunea nejustificată și continuă a Iranului”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) pe rețeaua socială X, transmite dw.com.

Potrivit comandamentului, operațiunea a început la ora 17:15, ora coastei de est a SUA (23:15, ora Berlinului). Cu puțin timp înainte, noi atacuri asupra Iranului au fost anunțate de șeful Casei Albe, Donald Trump. După declarațiile lui Trump, ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a amenințat de asemenea Teheranul cu noi lovituri, menționând că scopul atacurilor anunțate nu este reluarea războiului, ci crearea condițiilor pentru încheierea unui acord, notează agenția dpa.

Sudul Iranului a fost din nou ținta forțelor americane

Agenția de presă iraniană IRNA a raportat explozii în zona orașelor Minab și Sirik. Potrivit Reuters, exploziile au fost auzite și în apropierea aeroportului și a unei baze militare din orașul Bandar Abbas, pe malul Golfului Persic, precum și în orașul-port Gorgan.

Iranul a răspuns cu lovituri asupra bazelor militare americane

Ca răspuns la noile lovituri, Iranul, potrivit presei, a atacat baze militare americane în țările Golfului Persic și în Iordania, inclusiv cu rachete balistice. Conform datelor armatei Kuweitului, forțele de apărare antiaeriană ale țării au fost activate. În Bahrain au sunat din nou sirenele de alarmă aeriană, transmite agenția dpa.

Teheranul a anunțat închiderea totală a Strâmtorii Ormuz

În plus, militarii iranieni au anunțat închiderea totală a Strâmtorii Ormuz. Potrivit declarației comandamentului militar iranian, orice navă care va încerca să treacă prin strâmtoare va fi atacată. Statul Major General al Republicii Islamice a explicat această măsură prin „schimbarea situației de securitate” după loviturile americane. La scurt timp după anunț, televiziunea de stat iraniană a raportat că militarii au deschis deja focul asupra a două nave.

La rândul său, CENTCOM a negat informațiile despre închiderea totală a Strâmtorii Ormuz. „Navele comerciale continuă să intre și să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, se arată într-un comunicat al comandamentului american pe rețeaua socială X.