SUA au lansat noi lovituri asupra Iranului: Teheranul a raportat un atac de răspuns asupra unei baze aeriene.

„Aceste lovituri bine cântărite și gândite au fost aplicate sâmbătă și duminică ca răspuns la acțiunile agresive ale Iranului, inclusiv doborârea dronei americane MQ-1, care opera deasupra apelor internaționale. Avioanele de vânătoare americane au reacționat prompt, distrugând mijloacele antiaeriene iraniene, o stație terestră de comandă și două drone de atac de unică folosință, care reprezentau o amenințare clară pentru navele ce tranzitau apele regiunii”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Central, preluat de theins.ru.

Alte detalii nu sunt oferite. Se menționează doar că niciun militar american nu a fost rănit. Potrivit Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, forțele iraniene au atacat în răspuns o bază aeriană americană, de unde SUA ar fi lovit o antenă de telecomunicații în orașul Sirik. IRGC a amenințat cu un răspuns „complet diferit” în cazul repetării atacurilor.

De la începutul lunii aprilie, în Orientul Mijlociu este în vigoare un regim de încetare a focului. Cu toate acestea, părțile au schimbat deja lovituri. Acum o săptămână, militarii americani au raportat o serie de lovituri în sudul Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz, numind și atunci atacul unul defensiv.

Totodată, după cum scria Bloomberg, în curând este așteptată semnarea unui acord. Washingtonul insistă în negocieri asupra evacuării uraniului îmbogățit din Iran și deschiderii Strâmtorii Ormuz, cea mai importantă rută de export a petrolului, iar Teheranul cere ridicarea blocadei porturilor sale, susținute de militarii americani.