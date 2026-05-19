rbc.ua
19 Mai 2026, 09:47
SUA au întrerupt programul comun de apărare cu Canada, care a funcționat timp de peste 80 de ani

Statele Unite încetează oficial participarea în Consiliul Permanent Comun pentru Apărare cu Canada. Washingtonul a acuzat țara vecină de neîndeplinirea obligațiilor militare.

Secretarul adjunct al Apărării al SUA, Elbridge Colby, a anunțat că departamentul său suspendă activitatea în cadrul organului comun. Pentagonul dorește să reevalueze avantajele acestui format. SUA nu mai văd rostul într-un forum în care una dintre părți își ignoră obligațiile, au declarat oficialii, transmite rbc.ua cu referire la aljazeera.com.

Potrivit părții americane, Canada nu a înregistrat progrese, ci doar promite schimbări. Elbridge Colby a subliniat acest lucru pe rețelele sociale:

„O Canada puternică, care prioritizează forța dură în locul retoricii, este în beneficiul tuturor. Din păcate, Canada nu a reușit să facă progrese semnificative în obligațiile sale de apărare. Nu mai putem evita discrepanțele dintre retorică și realitate".

Ce se știe despre consiliul de apărare dintre cele două țări

Acest consiliu are o istorie îndelungată. A fost creat încă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și timp de decenii a fost fundamentul securității pe continent. Totuși, după revenirea lui Donald Trump în 2025, totul s-a schimbat: relațiile dintre țări au devenit tensionate, se menționează în material.

Administrația americană aduce următoarele acuzații Canadei:

  • lipsa unor investiții reale în "forța dură";
  • dependența excesivă a Ottăvei de puterea militară a SUA;
  • neconcordanța dintre declarațiile publice și faptele reale în domeniul securității.

Decizia privind Canada nu este întâmplătoare, notează agenția. Este parte a unei strategii ample a lui Donald Trump, care adesea critică partenerii NATO și alți aliați. El consideră nedrept că SUA plătesc pentru securitatea altor țări.

Distribuie știrea
