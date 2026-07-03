SUA au împiedicat liderul opoziției venezuelene să revină în țară.

Avionul privat cu care lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado intenționa să se întoarcă în țară a fost întors în zbor la ordinul conducerii SUA.

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace și lidera opoziției venezuelene în exil, a încercat să se întoarcă în Venezuela pentru a sprijini conaționalii după un cutremur de proporții. Ea plănuia să zboare cu un avion privat din Washington (Districtul Columbia) până în Curaçao, teritoriu aflat sub controlul Olandei, iar de acolo să ajungă cu o barcă în Venezuela, transmite wsj.com.

Avionul Hawker 800 închiriat de ea a primit permisele necesare pentru zbor, iar Corinei Machado, al cărei pașaport era expirat, i s-a permis să iasă în Curaçao. Dar după o oră de zbor, piloții au primit ordin de la compania de charter să se întoarcă la Washington. Potrivit surselor WSJ, Olanda a aprobat aterizarea avionului în Curaçao, considerând că SUA sunt de acord cu întoarcerea doamnei Machado în Venezuela. Că nu era așa s-a aflat în timpul zborului, iar Olanda a retras permisiunea de aterizare.

Conform WSJ, care citează surse, Casa Albă nu a dorit inițial întoarcerea Corinei Machado în Venezuela și a fost „iritată de dorința ei insistentă” de a reveni. Această mișcare a fost considerată de conducerea SUA un „truc politic inoportun”, care ar putea destabiliza situația din Venezuela. Publicația scrie că săptămâna trecută Casa Albă i-a transmis opoziționarei prin intermediari că, insistând să se întoarcă în țară, riscă să piardă sprijinul lui Donald Trump și să submineze strategia acestuia față de Venezuela.