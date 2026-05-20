SUA au formulat acuzații împotriva fostului lider al Cubei, Raul Castro.

Despre acest lucru a anunțat Reuters, citând un oficial din administrația americană. Agenția nu precizează în ce constă exact acuzația.

Anterior, ziarul The New York Times scria că acuzațiile împotriva lui Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, ar putea fi legate de un caz vechi de 30 de ani. În 1996, guvernul cubanez a doborât două avioane aparținând unei organizații umanitare.

NYT scria că oficiali de rang înalt din SUA iau în calcul capturarea fostului lider cubanez după scenariul venezuelean. În ianuarie, forțele americane au efectuat lovituri în Venezuela, l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și pe soția sa, apoi i-au evacuat din țară. Politico scria că în SUA au început discuțiile despre posibile acțiuni militare în Cuba. Potrivit surselor publicației, în prezent SUA tratează mult mai serios posibilitatea unei operațiuni militare decât înainte.