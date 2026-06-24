SUA au efectuat primele teste ale sistemului de apărare antirachetă „Cupola de Aur”.

Hegset și directorul tehnic principal al Pentagonului, Emil Michael, au participat la demonstrația armelor cu laser și microunde din New Mexico.

În SUA au avut loc primele teste ale sistemului de apărare antirachetă „Cupola de Aur”, transmite meduza.io.

„Astăzi, primul test al proiectului „Cupola de Aur pentru America” a fost un succes deplin, iar pentru mine a fost o onoare să fiu martor personal”, a declarat ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth.

„Cupola de Aur” este destinată să creeze o rețea de sute de sateliți pentru detectarea, urmărirea și interceptarea rachetelor care se apropie. Programul ambițios al SUA are scopul de a contracara amenințările din partea Chinei și Rusiei.

Ideea creării „Cupolei de Aur” este inspirată de sistemul israelian de apărare antirachetă „Cupola de Fier”.