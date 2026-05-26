SUA au efectuat lovituri asupra unor ambarcațiuni și baze de lansare a rachetelor în sudul Iranului.

Despre acest lucru informează RBC-Ucraina cu referire la postarea jurnalistei Fox News Jennifer Griffin pe rețeaua socială X.

Ea a scris că despre incidentul din sudul Iranului a vorbit pentru canalul de televiziune un reprezentant al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Tim Hawkins.

„Astăzi, forțele americane au efectuat lovituri în scop de autoapărare în sudul Iranului, pentru a proteja militarii noștri de amenințările din partea forțelor iraniene. Țintele au fost lansatoare de rachete și bărci iraniene care încercau să instaleze mine”, a declarat el.

Ulterior, cu referire la un oficial american anonim, jurnalista a precizat că forțele americane au distrus 2 bărci iraniene în timp ce încercau să instaleze mine în Strâmtoarea Ormuz. Dar incidentul nu înseamnă că armistițiul s-a încheiat.

„Militarii au distrus ambele nave ale IRGC, precum și au lovit un sistem antiaerian în Bandar Abbas, care era îndreptat spre avioanele militare americane. „Au fost lovituri defensive”. Potrivit a două surse bine informate, acest lucru nu înseamnă că armistițiul s-a încheiat”, se arată în publicație.

Mai târziu, Jennifer Griffin a publicat o a treia postare în care a afirmat că, potrivit informațiilor sale, loviturile SUA s-au încheiat în acest moment.

Ea a repetat că aceste acțiuni au avut un caracter defensiv, nu ofensiv. Adică, incidentul nu a fost o încercare de a încălca armistițiul. De asemenea, jurnalista a precizat că sistemul antiaerian iranian nu doar că a țintit avioanele de luptă americane, ci le-a și atacat.

Încercarea de a încheia războiul

Reamintim că SUA și Iranul poartă negocieri active prin intermediari pentru a ajunge la un acord de încetare a războiului. În primul rând, părțile încearcă să convină asupra unui memorandum de înțelegere, care are ca scop principal încheierea războiului.

Dacă documentul va fi aprobat, atunci în decurs de 30-60 de zile ambele țări intenționează să ajungă la un acord final, în care va fi discutată și problema nucleară, dar nu numai.

O altă sursă Fox News a spus că memorandumului îi lipsește doar 5% pentru a fi finalizat, iar președintele SUA, Donald Trump, a acordat aproximativ 7 zile pentru aprobarea finală a documentului.