SUA au efectuat lovituri asupra Iranului.

Forțele americane au efectuat lovituri asupra Iranului ca răspuns la atacul Teheranului asupra unei nave comerciale care traversa Strâmtoarea Ormuz sub pavilionul Singapore.

Despre aceasta a anunțat Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM), transmite meduza.io.

Loviturile au vizat depozitele de rachete și drone iraniene, precum și radarurile de coastă, se arată în comunicat.

„Agresiunea nejustificată a forțelor iraniene împotriva navigației comerciale a încălcat evident regimul de încetare a focului. Mai mult, comportamentul periculos al Iranului a subminat libertatea navigației, deoarece comerțul se desfășoară tot mai frecvent prin acest coridor comercial internațional vital”, au declarat reprezentanții comandamentului american.

Reporterul Axios, Barak Ravid, citând un oficial american, a relatat că SUA efectuează lovituri în zona Strâmtorii Ormuz.

În seara zilei de 26 iunie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul a lansat cel puțin patru drone asupra navelor care traversau Strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, una dintre drone a lovit puntea superioară a unei „nave mari și foarte scumpe de marfă”, care a suferit daune, dar și-a continuat drumul.

„Am doborât încă trei drone. Evident, este o încălcare stupidă a acordului nostru de încetare a focului”, a spus președintele SUA.

Acesta a fost primul atac cunoscut asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz după ce SUA și Iran au semnat, pe 18 iunie, un memorandum de înțelegere care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile pentru 60 de zile și începerea negocierilor pentru o încetare completă a războiului.