SUA au avertizat Polonia că vor reduce numărul trupelor americane din țară.

„Este posibil ca amploarea reducerilor să nu fie atât de semnificativă precum raportează presa, dar am primit și noi aceste informații”, a declarat o sursă apropiată de șeful Statului Major al armatei poloneze, generalul Wiesław Kukuła, transmite meduza.io.

Publicația americană Army Times a relatat pe 13 mai că SUA au anulat dislocarea unei brigăzi blindate, care include peste 4.000 de militari. Se aștepta ca brigada să fie transferată în Polonia în decurs de nouă luni, iar o parte dintre militari și echipamente se afla deja în tranzit.

Potrivit Politico, vestea i-a luat prin surprindere pe militarii polonezi. Aceștia au aflat din presă, deoarece, conform surselor publicației, notificarea SUA din 11 sau 12 mai a rămas blocată în corespondența secretă a generalului Kukuła. Șeful Statului Major a transmis informația subordonaților abia după apariția știrii în presa americană.

Ministrul Apărării al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat pe 14 mai că generalul american Alexus Grynkewich l-a asigurat că suspendarea desfășurării nu înseamnă reducerea numărului de trupe americane din Polonia.

În Polonia sunt staționați în mod rotațional peste 10.000 de militari americani.

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat la începutul lunii mai retragerea a 5.000 de militari americani din Germania. Din cauza acestei decizii, numărul trupelor americane din Europa va reveni la nivelul de dinainte de începutul războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit The Wall Street Journal, la începutul lunii aprilie, în Europa se aflau aproximativ 84.000 de militari americani.