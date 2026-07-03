Statele Unite ar fi transmis Varșoviei un avertisment că la Moscova se ia în considerare posibilitatea unei provocări armate împotriva Poloniei pentru a „testa hotărârea NATO”.

Despre acest lucru se menționează în publicațiile The Telegraph și Onet, scrie eurointegration.com.ua.

Din surse apropiate președintelui Poloniei au apărut „scurgeri” conform cărora Washingtonul ar fi transmis Varșoviei un avertisment că Rusia ia în considerare posibilitatea unei provocări armate împotriva țării pentru a „testa” NATO, precum și pentru a determina partenerii occidentali să suspende ajutorul pentru Ucraina.

Este vorba, se pare, despre o perspectivă de câteva luni.

Potrivit interlocutorilor Onet, scenariile provocărilor ar putea include atacuri cu drone asupra infrastructurii critice, cum ar fi centralele electrice, sau simularea unui atac aerian masiv – pentru a determina Polonia să activeze apărarea antiaeriană.

Cel mai radical scenariu ar putea fi un atac hibrid în zona de frontieră, nu este exclusă participarea militarilor belaruși. Rusia ar putea prezenta acest lucru ca pe o situație în care militarii „s-au rătăcit” din cauza întreruperilor semnalului GPS sau ar putea inventa o „misiune de salvare” din cauza unei situații de urgență a unui elicopter al său, iar militarii s-ar fi grăbit să ajute.

Calculul Moscovei ar putea fi că Polonia, inclusiv din cauza presiunii SUA, se va abține de la un răspuns hotărât. O situație în care rușii, după provocare, se vor întoarce acasă fără consecințe ar putea fi percepută de Kremlin ca o victorie.

Totuși, se admite și posibilitatea ca Rusia să condiționeze retragerea de pe teritoriul Poloniei de încetarea sprijinului pentru Ucraina.

O sursă apropiată președintelui Nawrocki a declarat că SUA „informează sistematic Polonia despre orice noi planuri rusești de atac convențional pe flancul estic al NATO, care pot viza direct și Polonia”.

O altă sursă, ambasadorul unei țări NATO, a confirmat că o provocare a Federației Ruse împotriva uneia dintre țările baltice sau Polonia reprezintă un risc serios. Același lucru a spus un interlocutor anonim din Ministerul Apărării al Poloniei.

Un al patrulea interlocutor, reprezentant al cercurilor de securitate din țările baltice, a confirmat pentru The Telegraph că astfel de planuri sunt într-adevăr discutate la Moscova. De asemenea, se ia în calcul varianta de a simula o provocare astfel încât „să pară că a fost comisă de Ucraina”.

În cazul unei provocări cu o operațiune terestră, o posibilă invazie ar putea avea loc atât din teritoriul Belarusului, cât și din regiunea Kaliningrad.