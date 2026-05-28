eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Mai 2026, 17:38
SUA au acuzat Iranul de „încălcare gravă” a regimului de încetare a focului

Despre aceasta se menționează într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA, transmite eurointegration.com.ua.

Comandamentul Central al SUA a declarat că Iranul a lansat o rachetă balistică spre Kuweit, pe care forțele kuweitiene au reușit să o intercepteze cu succes.

„Aceasta reprezintă o încălcare gravă a regimului de încetare a focului de către regimul iranian, care a avut loc la câteva ore după ce forțele iraniene au lansat cinci drone de unică folosință, ce reprezentau o amenințare clară în Strâmtoarea Ormuz și în apropierea acesteia”, au subliniat oficialii.

De asemenea, militarii au precizat că toate dronele „au fost interceptate cu succes de forțele americane, care au împiedicat și lansarea celei de-a șasea drone de la un punct de comandă terestru iranian din Bandar Abbas”.

Comandamentul Central al SUA a subliniat că rămâne „vigilent și echilibrat” în protejarea forțelor și intereselor sale împotriva „agresiunii nejustificate iraniene”.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
