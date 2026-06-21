SUA ar putea introduce o taxă pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA a amenințat că va introduce o taxă pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz în cazul eșuării acordului cu Iranul.

Plata va reprezenta o recompensă pentru serviciile oferite de Washington țărilor din Orientul Mijlociu, a declarat Trump.

Un astfel de avertisment a fost făcut sâmbătă, 20 iunie, de președintele SUA, Donald Trump, pe rețeaua socială Truth Social, transmite dw.com.

În acest scenariu, plata va deveni o recompensă pentru serviciile prestate de Statele Unite, pe care Trump le-a numit „înger păzitor” al țărilor din Orientul Mijlociu.

În același timp, șeful Casei Albe a subliniat că timp de 60 de zile, pe durata armistițiului cu Iranul, plata nu va fi percepută. Regimul va continua să fie valabil și după expirarea acestei perioade, dacă acordurile cu Teheranul nu vor fi încălcate, a adăugat el.

SUA au ridicat blocada

Anterior, SUA au ridicat blocada Strâmtorii Ormuz conform unui decret al președintelui Donald Trump. Despre aceasta a anunțat pe 18 iunie Comandamentul Central al Forțelor Armate (CENTCOM) pe rețeaua socială X.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat în cadrul unui briefing pe 18 iunie că în decurs de 24 de ore prin strâmtoare au trecut nave cu un volum total de 12,5 milioane de barili de petrol. Este un record de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, din 28 februarie. În plus, potrivit lui Vance, partea iraniană „a doua noapte consecutivă nu a atacat nicio navă”.

Iranul a anunțat o nouă interdicție de trecere

Ulterior, pe 20 iunie, s-a aflat că Iranul a anunțat o nouă interdicție de trecere a navelor.

Decizia a fost luată ca răspuns la noi lovituri ale armatei israeliene în sudul Libanului. Astfel, potrivit evaluărilor Teheranului, a fost încălcat primul punct al memorandumului semnat pe 17 iunie între Iran și SUA, care prevedea încetarea acțiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

„În cazul continuării agresiunii, vor fi întreprinse alte măsuri pentru a obliga inamicul să-și îndeplinească obligațiile”, se arăta într-o declarație a statului major al comandamentului militar iranian, citată de agenția Mehr.

În cele trei zile incomplete de aplicare a acordului preliminar americano-iranian, potrivit diferitelor estimări, Strâmtoarea Ormuz a fost traversată de 60-80 de nave. În perioadele de pace, acest indicator ajungea zilnic la aproximativ o sută.