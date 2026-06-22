Studiu: Veniturile reale ale românilor au crescut cu 160% în ultimii 15 ani

România a recuperat o parte din decalajul care o separa de restul Uniunii Europene în ceea ce priveşte veniturile populaţiei, însă diferenţele rămân în continuare mari.

Acest lucru este menționat într-o analiză realizată de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, cu calcule pe baza datelor de la Eurostat, scrie Mold-Street.

Potrivit analizei, în ultimii 15 ani veniturile reale ale românilor au crescut cu 160%.

„Între 2010 şi 2025, valoarea mediană a veniturilor reale (ajustate cu rata inflaţiei) ale europenilor a crescut cu 25%. România a înregistrat, în acest interval, cea mai accelerată evoluţie a veniturilor reale, respectiv o creştere cu 160%”, se menționează în studiu, citat de publicația Ziarul Financiar.

Autorii precizează că venitul median diferă de salariul median și include diverse surse de venituri, precum salarii, pensii, alocații și alte plăți sociale.

În 2016, venitul median net anual în România era de 2.448 de euro, ceea ce reprezenta de 6,5 ori mai puțin decât media Uniunii Europene. Până în 2025, acest indicator a crescut la 8.187 de euro, echivalentul a aproximativ 682 de euro sau 3.500 de lei pe lună.

Datorită acestei creșteri rapide, decalajul dintre veniturile românilor și media UE s-a redus semnificativ, deși nu a fost complet eliminat. Dacă în 2016 venitul mediu în UE depășea pe cel românesc de 6,5 ori, în 2025 acest raport a scăzut la 2,8 ori.

Studiul mai menționează că inflația acumulată în România în perioada 2016-2025 a fost de 65%.