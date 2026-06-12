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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iunie 2026, 21:40
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Stubb: Dialogul dintre Europa și Rusia ar putea începe în săptămânile următoare

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat că există semnale discrete privind disponibilitatea Rusiei de a dialoga cu Uniunea Europeană în legătură cu situația din Ucraina.

Stubb: Dialogul dintre Europa și Rusia ar putea începe în săptămânile următoare.
Stubb: Dialogul dintre Europa și Rusia ar putea începe în săptămânile următoare.

Potrivit lui Stubb, continuă să existe atât contacte neoficiale, cât și diplomatice la nivel european, transmite eurointegration.com.ua cu referire la yle.fi.

Președintele Finlandei a mai menționat că Ucraina se află astăzi într-o poziție mult mai puternică decât oricând în timpul acestui război, iar SUA sunt încă ocupate cu rezolvarea problemei iraniene.

„Aș dori ca Europa să revină la negocieri, să reia dialogul”, a spus Stubb.

„Dacă instituțiile europene nu vor putea face acest lucru, probabil că decizia va fi luată pe 18 iulie, la summitul Consiliului European. Atunci ar fi bine să se creeze un grup de reprezentanți – Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și un stat de frontieră, de exemplu, Polonia”, a subliniat el.

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