theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rbc.ua logorbc
11 Iunie 2026, 08:34
3 189
Copiază linkul
Link copiat

Stubb a refuzat să fie negociatorul Europei cu Rusia

Alexander Stubb consideră că Europa ar trebui reprezentată la negocieri de un trio format din Franța, Germania și Marea Britanie. În opinia sa, țări precum Finlanda și Norvegia pot contribui eficient la proces.

Stubb a refuzat să fie negociatorul Europei cu Rusia.
Stubb a refuzat să fie negociatorul Europei cu Rusia.

„Personal, nu mă văd reprezentant în această chestiune. Cred că acest lucru ar trebui gestionat de jucătorii mari, și anume Franța, Germania și Marea Britanie“, a declarat președintele Finlandei, citat de rbc.ua cu referire la mtvuutiset.fi.

În opinia sa, acum este momentul potrivit pentru a începe un dialog cu Vladimir Putin, deoarece Kievul are poziții puternice.

„Ne aflăm acum într-o situație în care Ucraina ocupă poziții puternice din punct de vedere militar, politic și economic. Prin urmare, consider că Europa trebuie să ia legătura cu conducerea Rusiei, mai exact cu președintele Putin, pentru a purta negocieri diplomatice“, a spus Stubb.

Reamintim că încă pe 25 mai Alexander Stubb a admis că ar putea deveni reprezentantul Uniunii Europene în negocierile de pace cu Rusia.

Europa a decis să preia inițiativa în negocieri, având în vedere că Statele Unite și-au schimbat atenția de la războiul din Ucraina către conflictul din Orientul Mijlociu.

După cum se știe, negocierile trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia sunt „în pauză“, în același timp Washingtonul admite reluarea lor în anumite condiții, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

Sursă
rbc.ua logorbc
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici