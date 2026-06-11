Stubb a refuzat să fie negociatorul Europei cu Rusia.

„Personal, nu mă văd reprezentant în această chestiune. Cred că acest lucru ar trebui gestionat de jucătorii mari, și anume Franța, Germania și Marea Britanie“, a declarat președintele Finlandei, citat de rbc.ua cu referire la mtvuutiset.fi.

În opinia sa, acum este momentul potrivit pentru a începe un dialog cu Vladimir Putin, deoarece Kievul are poziții puternice.

„Ne aflăm acum într-o situație în care Ucraina ocupă poziții puternice din punct de vedere militar, politic și economic. Prin urmare, consider că Europa trebuie să ia legătura cu conducerea Rusiei, mai exact cu președintele Putin, pentru a purta negocieri diplomatice“, a spus Stubb.

Reamintim că încă pe 25 mai Alexander Stubb a admis că ar putea deveni reprezentantul Uniunii Europene în negocierile de pace cu Rusia.

Europa a decis să preia inițiativa în negocieri, având în vedere că Statele Unite și-au schimbat atenția de la războiul din Ucraina către conflictul din Orientul Mijlociu.

După cum se știe, negocierile trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia sunt „în pauză“, în același timp Washingtonul admite reluarea lor în anumite condiții, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.