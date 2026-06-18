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18 Iunie 2026, 12:21
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Strănepotul lui Leonid Brejnev a fost capturat de Forțele Armate ale Ucrainei în regiunea Herson

Anton Milaev, strănepotul fostului secretar general al CC al PCUS, Leonid Brejnev, se află în captivitate la militarii ucraineni. Despre soarta acestuia a relatat mama sa, Irina Kuznețova.

Strănepotul lui Leonid Brejnev a fost capturat de Forțele Armate ale Ucrainei în regiunea Herson.
Strănepotul lui Leonid Brejnev a fost capturat de Forțele Armate ale Ucrainei în regiunea Herson.

Este vorba despre nepotul adoptiv al Galinei Brejneva, fiica liderului sovietic Leonid Brejnev. Aceasta l-a crescut ca pe propriul fiu, transmite life.ru.

Toamna trecută, bărbatul în vârstă de 45 de ani a plecat pe front, unde a servit ca genist. Deja în noiembrie, legătura cu rudele sale s-a întrerupt.

Mama militarului a declarat jurnaliștilor că, după câteva luni, familia a aflat unde se află acesta. În prezent, Anton Milaev este deținut pe un teritoriu aflat sub controlul Forțelor Armate Ucrainene.

Capturarea a avut loc în regiunea Herson. Deocamdată, mama sa nu a oferit alte detalii.

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