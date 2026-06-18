Anton Milaev, strănepotul fostului secretar general al CC al PCUS, Leonid Brejnev, se află în captivitate la militarii ucraineni. Despre soarta acestuia a relatat mama sa, Irina Kuznețova.

Este vorba despre nepotul adoptiv al Galinei Brejneva, fiica liderului sovietic Leonid Brejnev. Aceasta l-a crescut ca pe propriul fiu, transmite life.ru.

Toamna trecută, bărbatul în vârstă de 45 de ani a plecat pe front, unde a servit ca genist. Deja în noiembrie, legătura cu rudele sale s-a întrerupt.

Mama militarului a declarat jurnaliștilor că, după câteva luni, familia a aflat unde se află acesta. În prezent, Anton Milaev este deținut pe un teritoriu aflat sub controlul Forțelor Armate Ucrainene.

Capturarea a avut loc în regiunea Herson. Deocamdată, mama sa nu a oferit alte detalii.