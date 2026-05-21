Stoltenberg: NATO nu va supraviețui fără SUA, iar UE nu îl va putea înlocui.

Despre acest lucru a vorbit în cadrul emisiunii Agenda Special, scrie SVT cu referire la „Europa Liberă”.

Stoltenberg a avertizat că alianța nu va putea supraviețui fără SUA, afirmând în același timp că UE nu poate înlocui NATO.

„Nu, nu este acel NATO pe care l-am cunoscut aproape 80 de ani, pentru că este vorba despre Europa și SUA, care împreună se opun tuturor amenințărilor. De aceea este atât de important să facem tot posibilul pentru a nu permite o ruptură între Europa și SUA”, a spus el.

Totuși, Stoltenberg a avertizat și împotriva speculațiilor excesive privind viitorul NATO.

„La Moscova nu trebuie să existe nicio incertitudine cu privire la pregătirea noastră de a ne apăra reciproc”, a spus el.

De asemenea, Stoltenberg a respins ideea că UE ar putea „înlocui” NATO.

„Am mult respect pentru UE, dar nu cred că UE poate înlocui NATO când este vorba despre securitatea colectivă și garanțiile de apărare”, a adăugat el.