Stocurile de uraniu puternic îmbogățit din Iran vor fi distruse la fața locului. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) va monitoriza acest proces.

Despre aceasta a anunțat postul de televiziune Fox News citând textul memorandumului semnat de SUA și Iran.

Documentul conține, de asemenea, o prevedere privind deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, încetarea ostilităților și ridicarea treptată a blocadei porturilor iraniene. Conform textului, Teheranului i se va permite să vândă petrol pe piețele internaționale. În plus, este prevăzută crearea unui fond de reconstrucție a Iranului în valoare de 300 de miliarde de dolari. Se presupune că participanți vor fi țările din Golful Persic, iar SUA nu vor participa la finanțarea mecanismului – a declarat ieri președintele Donald Trump.

Un punct separat se referă la desfășurarea afacerilor în Iran. Partea americană va controla eliberarea licențelor, excepțiilor și permiselor necesare pentru activitatea companiilor străine pe piața iraniană. Potrivit postului de televiziune, ridicarea sancțiunilor împotriva Teheranului este propusă să fie condiționată de semnarea unui acord final. În text se menționează că condițiile acestuia vor fi mai stricte comparativ cu înțelegerile actuale.

Donald Trump a anunțat semnarea unei copii a memorandumului în timpul cinei de la Versailles, la întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Anterior, reprezentantul Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a comunicat că ambele părți au semnat un memorandum de înțelegere.