theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
18 Iunie 2026, 13:48
3 736
Copiază linkul
Link copiat

Stocurile de uraniu puternic îmbogățit din Iran vor fi distruse la fața locului

Stocurile de uraniu puternic îmbogățit din Iran vor fi distruse la fața locului. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) va monitoriza acest proces.

Stocurile de uraniu puternic îmbogățit din Iran vor fi distruse la fața locului.
Stocurile de uraniu puternic îmbogățit din Iran vor fi distruse la fața locului.

Despre aceasta a anunțat postul de televiziune Fox News citând textul memorandumului semnat de SUA și Iran.

Documentul conține, de asemenea, o prevedere privind deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, încetarea ostilităților și ridicarea treptată a blocadei porturilor iraniene. Conform textului, Teheranului i se va permite să vândă petrol pe piețele internaționale. În plus, este prevăzută crearea unui fond de reconstrucție a Iranului în valoare de 300 de miliarde de dolari. Se presupune că participanți vor fi țările din Golful Persic, iar SUA nu vor participa la finanțarea mecanismului – a declarat ieri președintele Donald Trump.

Un punct separat se referă la desfășurarea afacerilor în Iran. Partea americană va controla eliberarea licențelor, excepțiilor și permiselor necesare pentru activitatea companiilor străine pe piața iraniană. Potrivit postului de televiziune, ridicarea sancțiunilor împotriva Teheranului este propusă să fie condiționată de semnarea unui acord final. În text se menționează că condițiile acestuia vor fi mai stricte comparativ cu înțelegerile actuale.

Donald Trump a anunțat semnarea unei copii a memorandumului în timpul cinei de la Versailles, la întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Anterior, reprezentantul Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a comunicat că ambele părți au semnat un memorandum de înțelegere.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici