Stickere, tricouri și bere: CM 2026 va aduce Portugaliei până la 945 de milioane de euro.

Deși Portugalia nu va fi țara gazdă, aceasta ar putea obține până la 945 milioane de euro datorită Campionatului Mondial de Fotbal 2026, potrivit unui studiu realizat de (IPAM) Institutul Portughez de Management în Marketing, care analizează impactul turneului asupra economiei Portugaliei, scrie euronews.com.

Studiul indică o schimbare structurală a modelului economic al fotbalului: efectul economic nu mai depinde de geografie, ci de cât de mult suporterii, brandurile și mass-media pot amplifica importanța turneului înainte, în timpul și după meciuri.

Potrivit calculelor realizate de Centrul de Cercetare în Marketing Sportiv IPAM, efectul economic total este estimat între 378 și 945 milioane de euro și va depinde direct de performanța echipei naționale.

Estimarea minimă, presupunând participarea doar în faza grupelor, este de 378 milioane de euro. În scenariul intermediar, cu accederea în optimile de finală, efectul poate ajunge la 561 milioane de euro. În cazul victoriei, suma poate crește până la 945 milioane de euro.

Autorii estimează că creșterea se explică prin patru factori cheie: „Creșterea puterii de cumpărare; desfășurarea turneului pe piețe cu putere economică ridicată (SUA, Canada și Mexic); extinderea Campionatului Mondial la 48 de echipe și 104 meciuri și consolidarea economiei digitale ca sursă nouă de valoare”.

Centrul de Cercetare în Marketing Sportiv IPAM menționează că acesta va fi „cel mai semnificativ efect economic pentru Portugalia din întreaga istorie” legat de un turneu care nu se desfășoară pe teritoriul său.

„Portugalia nu trebuie să găzduiască Campionatul Mondial pentru a obține un efect economic semnificativ. Acest studiu arată că valoarea fotbalului nu mai este concentrată doar pe stadion sau în țara gazdă. Astăzi, efectul se creează prin consum, atenție, interacțiune digitală și capacitatea suporterilor de a amplifica amploarea evenimentului”, spune directorul executiv al IPAM, Daniel Sa, citat în comunicatul de presă.

Chiar și Campionatul European din 2016, pe care echipa Portugaliei l-a câștigat, a adus un efect economic de 609 milioane de euro, iar prognoza maximă pentru 2026 depășește această sumă cu peste 300 de milioane.