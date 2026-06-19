„Stejarul lui Robin Hood” din Marea Britanie a murit după 1.200 de ani.

În pădurea Sherwood din comitatul Nottinghamshire, Anglia, a murit faimosul stejar Major Oak („Stejarul Major”), legat de legenda lui Robin Hood. Vârsta copacului era estimată la aproximativ 1.200 de ani.

Unul dintre cei mai vechi și mai mari copaci din Marea Britanie nu a făcut frunze în această primăvară. Organizația de protecție a pădurii Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a anunțat că stejarul a murit, scrie meduza.io.

RSPB consideră că moartea copacului a fost cauzată de mai mulți factori, inclusiv schimbările climatice, dar și de „intervenția cu intenții bune și prea multă activitate umană”.

Stejarul va rămâne în Pădurea Sherwood „ca un monument pentru oameni și natură sălbatică”. Puieții săi au fost plantați în întreaga lume.

Copacul a devenit cunoscut la nivel mondial după cartea maiorului Hayman Rooke, publicată în 1790. Potrivit legendei, haiducul Robin Hood se ascundea în scorbură acestui stejar.

În 2023, în nordul Angliei a fost tăiat un alt copac vechi, asociat cu legenda lui Robin Hood. Era vorba despre un arțar alb în comitatul Northumberland.