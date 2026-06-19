theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
19 Iunie 2026, 08:44
4 408
Copiază linkul
Link copiat

„Stejarul lui Robin Hood” din Marea Britanie a murit după 1.200 de ani

În pădurea Sherwood din comitatul Nottinghamshire, Anglia, a murit faimosul stejar Major Oak („Stejarul Major”), legat de legenda lui Robin Hood. Vârsta copacului era estimată la aproximativ 1.200 de ani.

„Stejarul lui Robin Hood” din Marea Britanie a murit după 1.200 de ani.
„Stejarul lui Robin Hood” din Marea Britanie a murit după 1.200 de ani.

Unul dintre cei mai vechi și mai mari copaci din Marea Britanie nu a făcut frunze în această primăvară. Organizația de protecție a pădurii Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a anunțat că stejarul a murit, scrie meduza.io.

RSPB consideră că moartea copacului a fost cauzată de mai mulți factori, inclusiv schimbările climatice, dar și de „intervenția cu intenții bune și prea multă activitate umană”.

Stejarul va rămâne în Pădurea Sherwood „ca un monument pentru oameni și natură sălbatică”. Puieții săi au fost plantați în întreaga lume.

Copacul a devenit cunoscut la nivel mondial după cartea maiorului Hayman Rooke, publicată în 1790. Potrivit legendei, haiducul Robin Hood se ascundea în scorbură acestui stejar.

În 2023, în nordul Angliei a fost tăiat un alt copac vechi, asociat cu legenda lui Robin Hood. Era vorba despre un arțar alb în comitatul Northumberland.

Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici