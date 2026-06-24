Stațiunile dintr-o țară europeană surprind prin prețuri: O noapte de cazare pornește de la 13 euro.

O noapte de cazare pornește de la 13 euro, micul dejun ajunge la 2,5 euro, iar cafeaua este sub 1 euro.

Stațiunile balneare din Serbia trec printr-o adevărată renaștere turistică. În contextul destinațiilor populare, suprasolicitate și scumpe, tot mai mulți turiști aleg locuri mai puțin cunoscute, dar mult mai accesibile, informează libertatea.ro.

Principalul factor de atracție pentru turiști sunt prețurile, care par aproape o provocare pentru inflație. O noapte de cazare în pensiuni, apartamente sau vile poate fi găsită la prețuri între 13 și 21 euro de persoană.

Alimentația în această stațiune sârbă rămâne, de asemenea, accesibilă: micul dejun costă aproximativ 2,5 euro, cafeaua tradițională în jur de 0,85 euro, iar un prânz consistent între 7 și 13 euro.

Pe lângă prețurile mici, stațiunea este cunoscută pentru izvoarele sale termale cu temperaturi de până la 43°C, folosite încă din perioada Imperiului Roman. Sanatoriul specializat local tratează de zeci de ani afecțiuni vasculare, reumatice, ortopedice și neurologice.

De asemenea, stațiunea servește ca punct de plecare convenabil pentru excursii. În apropiere se află celebrul complex arheologic roman Felix Romuliana, inclus în patrimoniul UNESCO, iar la aproximativ o oră de mers cu mașina – muntele Rtanj și lacul Borsko.