Stațiunile din România caută angajați: Bucătarii pot câștiga până la 15.000 de lei și primesc cazare gratuită.

În timp ce mulți locuitori ai României se plâng de nivelul scăzut de trai și de veniturile care nu țin pasul cu inflația, angajatorii unui sector cheie al economiei se confruntă cu o criză fără precedent de personal.

Sezonul estival a scos la iveală o problemă serioasă pe litoralul românesc al Mării Negre. Cauza nu este lipsa turiștilor, ci deficitul acut de angajați, informează libertatea.ro.

Proprietarii hotelurilor și restaurantelor au fost nevoiți să majoreze semnificativ salariile pentru a-și menține afacerea. Totuși, chiar dacă un bucătar experimentat poate câștiga astăzi mai mult decât un manager din București, posturile rămân neocupate, iar volumul de muncă pentru personalul existent crește continuu.

Potrivit angajatorilor, aceștia trebuie aproape zilnic să rezolve probleme de personal, chemând angajații în zilele lor libere pentru a înlocui pe cei care demisionează chiar a doua zi după angajare.

Pentru a atrage muncitori din alte regiuni ale țării, angajatorii oferă nu doar salarii mari, ci și cazare și masă gratuite.

Ce salarii se oferă

bucătari începători — de la 7.000 lei net (aproape 27.000 lei moldovenești) pe lună;

pe lună; bucătari experimentați și șefi de linie — 12.000–15.000 lei net (46.000 - 58.000 lei moldovenești) ;

; în localurile prestigioase din Mamaia și Vama Veche salariile pot fi chiar mai mari;

femeile de serviciu primesc 4.500–5.000 lei net (15.500 - 19.000 lei moldovenești) pe lună, ceea ce depășește media salariilor pentru această profesie în România.

De asemenea, angajaților veniți sezonier din alte regiuni li se asigură cazare și masă pe toată durata muncii.

„Oamenii nu rezistă și demisionează”

Unul dintre managerii de hotel a povestit că cele mai grele luni sunt iulie și august.

„Ritmul de lucru este pur și simplu nebunesc. Oamenii vin, văd volumul imens de muncă și fluxul de clienți, iar a doua zi depun cererea de demisie. Lucrăm la limita posibilităților, iar când cineva pleacă, trebuie să chemăm colegii în zilele lor libere legale. Aceasta duce la o suprasolicitare și mai mare și la iritare.”

De ce românii nu vor să lucreze pe litoral

Potrivit specialiștilor în recrutare, în ciuda salariilor atractive, munca sezonieră are câteva dezavantaje serioase.

Motivele principale pentru refuzul candidaților: