Stațiunile bulgare își păstrează statutul de cele mai accesibile din regiune.

Vacanțele de vară în Europa în 2026 vor fi mai scumpe din cauza inflației, creșterii costurilor cu forța de muncă și a cererii turistice ridicate.

Cu toate acestea, Bulgaria rămâne cea mai accesibilă destinație comparativ cu Grecia de Nord, Croația și sudul Italiei, informează libertatea.ro.

Prețurile cele mai accesibile — pe litoralul bulgar

În ciuda plângerilor unor turiști pe rețelele sociale privind scumpirea vacanțelor la mare, Bulgaria continuă să fie cea mai economă opțiune.

Potrivit analizei agenției bulgare Novinite, închirierea unui set de plajă, care include umbrelă și șezlong, costă în medie aproximativ 15 euro pe zi.

În zona Burgas, prețurile pot fi chiar mai mici.

Pentru comparație:

în Grecia de Nord, un set similar costă în medie 20 de euro, adesea cu condiția unei comenzi obligatorii de mâncare sau băuturi;

în Croația și sudul Italiei, prețul variază între 25 și 40 de euro pe zi, în funcție de stațiune și sezon.

Bulgaria oferă, de asemenea, cele mai mici prețuri pentru cazare și servicii de bază. Urmează Grecia, unde costul vacanței rămâne moderat, deși restricțiile și cerințele privind consumul minim pe plaje devin tot mai frecvente.

Sudul Italiei și Croația rămân cele mai scumpe destinații, în special în regiunile turistice populare.

Experții subliniază că rezervările anticipate și o planificare atentă a călătoriei permit reducerea semnificativă a cheltuielilor, indiferent de țara aleasă.

Restaurantele și hotelurile cele mai ieftine — în Bulgaria

Stațiunile din sudul Bulgariei, precum Primorsko și Kiten, continuă să atragă turiști prin prețurile accesibile din restaurante.

În același timp, Sozopol și Lozenets se apropie ca nivel de prețuri de stațiunile grecești, mai ales când este vorba despre preparate din pește și fructe de mare.

În nordul Bulgariei, stațiunile Nisipurile de Aur și Albena oferă opțiuni de cazare mai scumpe, însă prețurile din restaurante rămân comparabile cu cele de pe litoralul sudic.

Potrivit Novinite, costul cazării în hoteluri de trei stele din Bulgaria variază între 55 și 100 de euro pe noapte, fiind semnificativ mai ieftin decât în celelalte țări analizate.

Grecia și Croația: reguli noi și cheltuieli mai mari

În Grecia de Nord, noile reguli care prevăd acces liber la jumătate din plaje au dus la creșterea prețurilor în barurile de pe plajă.

În stațiunile populare, comanda minimă obligatorie este între 20 și 30 de euro de persoană, iar în sezonul de vârf se pot percepe taxe fixe suplimentare pentru utilizarea echipamentelor de plajă.

Sistemul obișnuit „cafea în schimbul șezlongului” devine tot mai rar.

Croația, conform studiului, rămâne cea mai scumpă destinație dintre țările analizate.

În regiunile Istria și Kvarner, închirierea umbrelei și șezlongului costă aproximativ 30 de euro pe zi, iar în stațiunile populare precum Dubrovnik și Hvar, prețurile depășesc adesea 50 de euro pe zi.

De asemenea, restaurantele de pe litoral fac parte din segmentul superior de prețuri, motiv pentru care mulți turiști preferă plajele stâncoase gratuite.

Sudul Italiei: mâncare accesibilă și plaje scumpe

În sudul Italiei situația este ambiguă.

Preparatele tradiționale rămân relativ ieftine:

pizza — 6–8 euro;

o ceașcă de espresso la bar — 1,2–1,5 euro.

Totuși, utilizarea infrastructurii de plajă este costisitoare.

Plajele cu nisip cele mai atractive sunt în proprietate privată, iar închirierea unui set format din umbrelă și șezlong costă în medie 25–35 de euro pe zi.

Așadar, în ceea ce privește raportul preț-calitate, Bulgaria în 2026 rămâne cea mai economică opțiune pentru vacanța de vară dintre stațiunile populare de la Marea Neagră și Marea Mediterană.