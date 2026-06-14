Starmer i-a promis lui Rutte că va face public planul controversat de apărare înainte de summitul NATO

Despre acest lucru au discutat în convorbirea telefonică Starmer și Rutte, despre care a anunțat guvernul britanic, scrie eurointegration.com.ua.

În timpul convorbirii telefonice de sâmbătă, secretarul general al NATO și premierul Marii Britanii au convenit că aliații trebuie să întărească apărarea colectivă și să reacționeze mai rapid la amenințările comune și în schimbare.

„Secretarul general al NATO a salutat creșterea investițiilor Marii Britanii în apărare ca o contribuție importantă la alianță și la contracararea amenințărilor cu care ne confruntăm”, a declarat un reprezentant al guvernului britanic.

Starmer și-a confirmat, de asemenea, angajamentul de a atinge un nivel de 3% din PIB pentru apărare în următorul mandat al parlamentului.

Părțile au discutat planul guvernamental de investiții în apărare al Marii Britanii, ale cărui controverse s-au intensificat în ultimele zile.

„Prim-ministrul a oferit informații actualizate despre planurile de investiții în apărare, subliniind angajamentul său de a le publica înainte de summitul NATO de la Ankara”, se arată într-un comunicat al Downing Street.

Planul de investiții în apărare a fost motivul demisiei ministrului Apărării John Healey, precum și a adjunctului său pentru forțele armate, Al Carns.

Deficitul de finanțare pentru refacerea Marinei Regale, armatei și Forțelor Aeriene Regale a fost estimat la cel puțin 28 miliarde de lire sterline (32 miliarde de euro).

Planul a stârnit critici din partea oficialilor militari ai țării. Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Nation, a trimis o scrisoare premierului Keir Starmer din cauza îngrijorărilor că nivelul cheltuielilor pentru apărare propus de guvern este insuficient.

Starmer însuși a asigurat că va lupta pentru a-și păstra funcția în contextul crizei guvernamentale legate de cheltuielile pentru apărare.