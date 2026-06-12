Starmer, după divergențele din guvern: Nu intenționez să demisionez.

Despre aceasta a declarat Starmer într-un interviu pentru BBC, transmite eurointegration.com.ua.

Prim-ministrul britanic a făcut pentru prima dată comentarii publice după ce ministrul Apărării, John Healey, și-a dat demisia, motivând aceasta prin dezacordul față de planul de cheltuieli pentru apărare. În declarația sa, Healey l-a criticat pe Starmer și membrii guvernului, afirmând că propunerile lor nu corespund nivelului riscurilor cu care se confruntă țara.

În acest context, Starmer a respins opinia conform căreia și-ar fi pierdut autoritatea în funcție și a declarat că va lupta pentru a-și păstra funcția de premier.

„Nu intenționez să plec”, a spus șeful guvernului în interviul pentru BBC.

Premierul a asigurat că prioritatea sa rămâne apărarea și că a luat „decizii dificile” pentru creșterea cheltuielilor în acest domeniu.

„Apărarea și securitatea sunt principala mea prioritate. Am luat decizii dificile pentru a asigura siguranța țării noastre... Vă pot spune acum că apărarea va fi prioritatea numărul unu la fiecare revizuire a cheltuielilor”, a subliniat șeful guvernului britanic.

De asemenea, el a apărat planul guvernamental de investiții în apărare, afirmând că pentru implementarea acestuia a fost necesară redistribuirea finanțării din alte departamente.

Planul de investiții în apărare, asupra căruia continuă disputele încă de la începutul anului, a stârnit critici și din partea oficialilor militari ai țării. Joi s-a aflat că șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Richard Naiton, a trimis o scrisoare prim-ministrului Keir Starmer din cauza îngrijorărilor că nivelul cheltuielilor pentru apărare propus de guvern este insuficient.

Planul a fost motivul demisiei ministrului Apărării John Healey, precum și a adjunctului său pentru forțele armate, Al Carns.

Deficitul de finanțare pentru refacerea Marinei Regale, armatei și Forțelor Aeriene Regale a fost estimat la cel puțin 28 de miliarde de lire sterline (32 de miliarde de euro).