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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Iulie 2026, 10:40
1 929
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Stare de urgență din cauza lipsei de apă la München

În orașul german München a fost declarată stare de urgență privind aprovizionarea cu apă, iar populația a fost îndemnată să economisească apa.

Stare de urgență din cauza lipsei de apă la München.
Stare de urgență din cauza lipsei de apă la München.

Despre acest lucru se menționează într-o publicație Bild, transmite „Europa Liberă”.

Canicula record și seceta prelungită au dus la scăderea nivelului apelor subterane.

Primarul orașului München, Dominic Krause, a creat un grup operativ pentru utilizarea prudentă a ultimelor rezerve de apă.

„Ne confruntăm cu o situație de urgență care nu a mai fost de la începutul anilor 1970. Cererea de apă, crescută semnificativ din cauza caniculei prelungite, pune sistemul de alimentare cu apă al serviciilor municipale din München la limită. Prin urmare, noi, ca oraș, vom lua imediat măsuri de economisire a apei”, a declarat el.

Totuși, în prezent, alimentarea cu apă potabilă este asigurată. Pentru a menține această situație, autoritățile locale au anunțat reduceri radicale, chiar și spălatul geamurilor va fi suspendat.

Dintre cele 150 de fântâni decorative din oraș, cel puțin zece vor fi oprite.

Potrivit administrației orașului, acest lucru va permite economisirea a 43% din volumul total de apă consumat de toate fântânile. În plus, timpul de funcționare a 56 de fântâni va fi redus de la 14 la zece ore pe zi.

Totodată, serviciile comunale din München le recomandă locuitorilor să reducă consumul de apă: să evite spălarea mașinilor, să aleagă dușul în locul băii, să închidă robinetul în timpul spălatului pe dinți și să nu umple piscinele pentru copii sau adulți.

„Rog toți locuitorii Münchenului să ajute la economisirea apei. Fiecare litru nefolosit ajută la ameliorarea situației”, scrie Krause.

El a adăugat că, dacă consumul de apă nu va scădea, vor fi necesare măsuri mai radicale. Care anume, primarul nu a precizat.

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