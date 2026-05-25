Stare de urgență, declarată în California din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice.

De atunci, echipele de intervenție luptă cu amenințarea unei potențiale catastrofe - explozia unui rezervor la întreprinderea GKN Aerospace, unde sunt depozitați 26.000 de litri de metil metacrilat - un lichid inflamabil și toxic. Situația este atât de critică încât autoritățile statului California au declarat stare de urgență, informează dw.com.

Șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Lee Zeldin, a declarat anterior în cadrul emisiunii CNN că „cel mai catastrofal scenariu” ar fi explozia unui rezervor, care printr-un efect de reacție în lanț ar provoca explozia rezervoarelor vecine. „De aceea a fost anunțată o evacuare atât de amplă”, a explicat el.

Pe 23 mai, pompierii au reușit să se apropie de rezervorul periculos și au descoperit o fisură în acesta - o veste bună, deoarece avaria ar putea „contribui la o degajare parțială a presiunii interne”, au declarat reprezentanții serviciului de pompieri din comitatul Orange.

La cinci kilometri de întreprinderea GKN Aerospace se află Disneyland, care rămâne deschis pentru vizitatori în prezent.