Stare de urgență, declarată în California din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice
În California a fost declarată stare de urgență din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice. Pe 22 mai, 50.000 de locuitori din Garden Grove, aflat în apropiere de Los Angeles, au fost evacuați.
De atunci, echipele de intervenție luptă cu amenințarea unei potențiale catastrofe - explozia unui rezervor la întreprinderea GKN Aerospace, unde sunt depozitați 26.000 de litri de metil metacrilat - un lichid inflamabil și toxic. Situația este atât de critică încât autoritățile statului California au declarat stare de urgență, informează dw.com.
Șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Lee Zeldin, a declarat anterior în cadrul emisiunii CNN că „cel mai catastrofal scenariu” ar fi explozia unui rezervor, care printr-un efect de reacție în lanț ar provoca explozia rezervoarelor vecine. „De aceea a fost anunțată o evacuare atât de amplă”, a explicat el.
Pe 23 mai, pompierii au reușit să se apropie de rezervorul periculos și au descoperit o fisură în acesta - o veste bună, deoarece avaria ar putea „contribui la o degajare parțială a presiunii interne”, au declarat reprezentanții serviciului de pompieri din comitatul Orange.
La cinci kilometri de întreprinderea GKN Aerospace se află Disneyland, care rămâne deschis pentru vizitatori în prezent.