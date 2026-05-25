theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
25 Mai 2026, 12:59
4 639
Copiază linkul
Link copiat

Stare de urgență, declarată în California din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice

În California a fost declarată stare de urgență din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice. Pe 22 mai, 50.000 de locuitori din Garden Grove, aflat în apropiere de Los Angeles, au fost evacuați.

Stare de urgență, declarată în California din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice.
Stare de urgență, declarată în California din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice.

De atunci, echipele de intervenție luptă cu amenințarea unei potențiale catastrofe - explozia unui rezervor la întreprinderea GKN Aerospace, unde sunt depozitați 26.000 de litri de metil metacrilat - un lichid inflamabil și toxic. Situația este atât de critică încât autoritățile statului California au declarat stare de urgență, informează dw.com.

Șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Lee Zeldin, a declarat anterior în cadrul emisiunii CNN că „cel mai catastrofal scenariu” ar fi explozia unui rezervor, care printr-un efect de reacție în lanț ar provoca explozia rezervoarelor vecine. „De aceea a fost anunțată o evacuare atât de amplă”, a explicat el.

Pe 23 mai, pompierii au reușit să se apropie de rezervorul periculos și au descoperit o fisură în acesta - o veste bună, deoarece avaria ar putea „contribui la o degajare parțială a presiunii interne”, au declarat reprezentanții serviciului de pompieri din comitatul Orange.

La cinci kilometri de întreprinderea GKN Aerospace se află Disneyland, care rămâne deschis pentru vizitatori în prezent.

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici