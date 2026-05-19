Stare de alertă în România: Avioane F-16, ridicate în aer din cauza atacului Rusiei în sudul Odesei.

Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Ministerului Apărării din România, scrie „Europa Liberă”.

Ministerul a comunicat că în noaptea de 19 mai Rusia a efectuat un nou atac cu drone asupra teritoriului Ucrainei, în apropierea graniței cu România, care trece pe cursul Dunării.

Din cauza amenințării încălcării spațiului aerian al țării, la ora 01:45 au fost ridicate două avioane de vânătoare F-16.

La ora 02:05 în județul Tulcea a fost declarată alertă aeriană.

Radarele terestre românești au înregistrat grupuri de drone de atac care au lovit Portul Ismail. Nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc. Alerta a fost ridicată la ora 02:57.

„Ministerul Apărării Naționale informează în timp real structurile aliate despre situațiile create de atacuri”, se adaugă în declarație.