Spitalele din Franța își reorganizează urgent activitatea în perspectiva unui nou val de căldură.

În Franța, după o căldură anormal de puternică, spitalele își reconfigurează urgent activitatea, pregătindu-se pentru un nou val așteptat la mijlocul săptămânii viitoare.

Despre acest lucru informează Euronews, transmite „Europa Liberă”.

În timpul valului anterior de căldură, instituțiile medicale au funcționat la capacitate maximă, confruntându-se cu o creștere bruscă a numărului de internări și cu lipsa echipamentelor adaptate pentru temperaturi extreme.

„Această săptămână a fost groaznică pentru întregul sistem spitalicesc. Nu doar pentru asistente și medici, ci și pentru toți angajații spitalului, care au fost implicați non-stop, șapte zile pe săptămână, pentru că a trebuit să găsim soluții noi într-un timp foarte scurt. Am crezut că suntem pregătiți, dar de fapt nu a fost așa”, a declarat Cedric Lucier, directorul spitalului Paris Saclay din Orsay.

Conducătorul spitalului explică că această criză a scos la iveală mai multe lacune în organizarea activității instituțiilor medicale și afirmă că au fost trase lecții din acest eveniment.

„În primul rând, desigur, trebuie adaptate clădirile. De aceea am început cu instalarea aparatelor de aer condiționat. De asemenea, am schimbat modul de păstrare a unor medicamente, plasându-le în încăperi cu temperatură scăzută. Am reorganizat și mai multe secții care sunt deosebit de expuse la căldură puternică. Astfel, începând de astăzi, de exemplu, transferăm secția pentru persoanele în vârstă în acest spital nou”, a adăugat el.

Confruntate cu situația de urgență, echipele medicale au reorientat o parte din echipamente pentru utilizări neobișnuite. Targile de duș, folosite în mod obișnuit pentru spălarea persoanelor cu mobilitate redusă, au fost utilizate pentru tratarea cazurilor grave de hipertermie.

„Le-am folosit în timpul valului de căldură. La fel și băile pe care le-am pus la dispoziția serviciului SMUR (serviciul mobil de urgență și reanimare). Le umplem cu gheață și introducem pacientul cu hipertermie”, explică Emeline Joli, adjuncta directorului spitalului.

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat lansarea din această vară a unui program de investiții în valoare de 100 de milioane de euro, destinat instituțiilor medicale cele mai afectate de căldură.

Șeful guvernului francez a promis, de asemenea, 30.000 de aparate de aer condiționat, primele livrări fiind așteptate la începutul săptămânii viitoare.