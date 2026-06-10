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10 Iunie 2026, 12:48
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Specialiștii italieni au explicat care este înghețata ideală pe timp de caniculă

Cea mai potrivită înghețată pentru vară este cea preparată din citrice.

Specialiștii italieni au explicat care este înghețata ideală pe timp de caniculă.
Specialiștii italieni au explicat care este înghețata ideală pe timp de caniculă.

Înghețata ideală pe timp de caniculă este sorbetul de fructe din citrice. Despre acest lucru au povestit reprezentanții școlii italiene Carpigiani Gelato University, unde se învață arta preparării înghețatei.

Specialiștii au menționat că sorbeturile din lămâie, grapefruit, zmeură, piersică, pepene verde, mango sau fructe tropicale reprezintă cele mai răcoritoare variante. Prospețimea poate fi adăugată și de mentă, busuioc sau de înghețata creată pe baza băuturilor tradiționale calde, precum cafeaua sau ceaiul.

Experții au subliniat că cheia succesului este echilibrul gustului. Astfel, un sorbet prea dulce își pierde prospețimea, iar o înghețată prea acră devine agresivă.

Sursă
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