Specialiștii canadieni explică cauzele accidentului batiscafului „Titan” din 2023.

Consiliul pentru Siguranța Transporturilor din Canada (TSB) a publicat raportul final privind prăbușirea batiscafului adânc „Titan” din iunie 2023.

Principalele cauze ale tragediei, în urma căreia au murit cinci persoane, au fost deteriorarea învelișului din fibră de carbon al aparatului, neglijența operatorului și supravegherea insuficientă a exploatării din partea autorităților de reglementare, transmite theguardian.com.

Participanții la expediție, printre care se afla și fondatorul companiei americane OceanGate, care exploata batiscaful, Stockton Rush, se îndreptau spre epava vasului „Titanic” în partea de nord a Oceanului Atlantic.

Într-un document de 136 de pagini se subliniază că proprietățile reale ale carcasei nu au fost niciodată verificate pentru conformitatea cu valorile calculate. Prin urmare, compania OceanGate pur și simplu nu știa câte scufundări poate suporta carcasa. Batiscaful s-a destrămat în timpul celei de-a 88-a scufundări.

Deși TSB era la curent cu activitatea „Titanului” în Canada, agenția nu a exercitat o supraveghere adecvată, iar toate informațiile erau dispersate în diferite instituții. Șeful TSB, Ioan Marie, a declarat că din această cauză proprietarii au exploatat practic fără control aparatul complex.

Ca urmare a anchetei, consiliul canadian a emis șase recomandări privind consolidarea standardelor tehnice și eliminarea deficiențelor în gestionarea siguranței. Concluziile autorităților canadiene coincid în totalitate cu cele principale ale rapoartelor Gărzii de Coastă și Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), publicate în 2025.