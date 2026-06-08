Spania se pregătește pentru proteste în masă împotriva turismului.

După cum scrie Express, este deja cunoscut faptul că în această vară pe insulele populare printre turiști sunt planificate proteste anti-turism, inclusiv pe cele două cele mai cunoscute dintre ele – Mallorca și Menorca, transmite unian.net.

În special, pe Menorca protestatarii au planificat marșuri pentru 13 iunie 2026, iar pe 26 iulie activiști din peste 50 de organizații amenință să paralizeze zonele cheie din Mallorca.

Demonstrațiile sunt coordonate de organizația Menys Turisme, Més Vida („Mai puțin turism, mai multă viață”), care a condus protestele de masă locale în 2024.

Totodată, organizatorii susțin că mitingurile din acest an ar putea depăși ca prezență pe cele anterioare.

Se așteaptă ca principalele proteste din Mallorca să se concentreze la poalele faimoasei catedrale din Palma – un loc extrem de popular pentru pasagerii croazierelor, care debarcă și explorează împrejurimile.

Un reprezentant al grupului, David Comas, a avertizat că Insulele Baleare se apropie de o vară „decisivă” și extrem de dificilă. El a subliniat că, pe lângă problemele structurale existente în regiune, anul acesta a apărut un alt factor neobișnuit – eclipsa totală de soare din 12 august, un spectacol astronomic care, conform prognozelor, va crește brusc numărul vizitatorilor.

„Previzionăm că va fi o vară foarte dificilă pentru locuitorii din Mallorca. Până în ziua eclipsei, rezervările la hoteluri sunt deja complet ocupate, ceea ce va suprasolicita total insula”, a declarat el.

În același timp, se menționează că protestele nu se concentrează doar pe numărul vizitatorilor, ci și pe impactul direct al modelului turistic asupra vieții cotidiene a localnicilor. Menys Turisme, Més Vida susține că mii de lucrători se află într-o stare de „vulnerabilitate maximă”, iar criza locativă de pe insulă este o problemă cheie. David Comas afirmă că, ca rezultat, Mallorca „s-a transformat într-un parc tematic unde dreptul la viață este încălcat”.