Spania se așteaptă la 100 de milioane de turiști în acest an.

Spania se așteaptă ca anul acesta țara să fie vizitată de 100 de milioane de turiști străini. Despre aceasta a anunțat luni, 6 iulie, ministrul turismului din Spania, Jordi Hereu.

A doua țară ca număr de vizitatori din lume, după Franța, a primit 96,8 milioane de turiști în 2025, ceea ce reprezintă un record și o creștere de 3,2% față de anul precedent, transmite eurointegration.com.ua.

„Dacă această tendință se va menține, probabil vom atinge 100 de milioane. Acesta va fi un rezultat pe deplin firesc", a declarat Hereu.

Potrivit estimărilor guvernului, din iunie până în septembrie turiștii vor aduce economiei 64 miliarde de euro, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce subliniază rolul turismului ca factor cheie al creșterii economice a Spaniei și ajută țara să depășească alte state europene.

În această vară, se estimează că Spania va fi vizitată de aproximativ 43 milioane de turiști străini, cu 6% mai mult decât în perioada iunie-septembrie a anului trecut.

Guvernul se așteaptă la o creștere a numărului de turiști, așa cum s-a întâmplat primăvara, în ciuda incertitudinii geopolitice legate de războiul SUA și Israelului împotriva Iranului.

„Acum trei luni credeam că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea încetini fluxul de turiști, dar datele arată o reziliență remarcabilă a sectorului, în ciuda circumstanțelor", a spus Hereu.

Se preconizează că până la 1 octombrie numărul turiștilor va crește aproape până la 80 de milioane, depășind așteptările autorităților exprimate încă din martie.

Guvernul spaniol se așteaptă ca nu doar regiunile turistice tradiționale să înregistreze o creștere și mai mare. Acest lucru este legat de eclipsa totală de soare din august, care va fi vizibilă pe o vastă zonă a regiunilor rurale și nordice ale Spaniei.

Hereu a spus că multe hoteluri rurale sunt deja complet rezervate din cauza interesului pentru eclipsa de soare.

Ministrul a adăugat că direcționarea turiștilor în interiorul țării, în zone mai puțin cunoscute, va ajuta de asemenea Spania să gestioneze supraaglomerarea stațiunilor de coastă populare, care a provocat reacții negative din partea localnicilor.

El a îndemnat guvernele regionale să reglementeze oferta turistică, argumentând că cererea va continua să crească.