Spania pierde tot mai mulți muncitori români: Piața muncii resimte deja consecințele.

Potrivit Institutului Național de Statistică al Spaniei, între 2012 și 2025 numărul cetățenilor români care muncesc în țară a scăzut cu aproximativ 32%, de la 897.000 la circa 600.000 de persoane.

Mass-media spaniolă notează că efectele acestui proces încep deja să se resimtă pe piața muncii. De-a lungul multor ani, muncitorii români au fost o parte importantă a unor sectoare precum agricultura, construcțiile și serviciile. Acum, angajatorii se confruntă tot mai des cu lipsa de personal, relatează adevarul.ro.

Dintre principalele cauze ale exodului românilor sunt menționate creșterea costului vieții și a chiriilor în Spania, consecințele pandemiei și crizelor economice, precum și majorarea salariilor și nivelului de trai în România. Pentru multe familii, întoarcerea în țară a devenit o opțiune mai atractivă decât continuarea vieții în străinătate.

Potrivit presei spaniole, doar în primele luni ale anului 2025 aproape 30.000 de cetățeni români au părăsit Spania. O parte dintre ei s-au întors acasă, iar alții au ales alte țări europene, inclusiv Germania și statele din nordul Europei, unde condițiile de muncă și salarizare sunt considerate mai avantajoase.

Statistica României confirmă, de asemenea, tendința de întoarcere a migranților. În 2024, peste 47.000 de persoane s-au întors din Spania în țară, iar cu un an înainte — peste 51.000.

Experții subliniază că reducerea diferenței de venituri dintre Spania și România face ca decizia de întoarcere să devină tot mai populară. Un factor suplimentar îl reprezintă cheltuielile ridicate pentru locuințe în marile orașe spaniole.

În ciuda scăderii numărului, românii rămân a doua cea mai mare comunitate străină din Spania.