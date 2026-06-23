Spania înăsprește regulile pentru trotinetele electrice.

Guvernul Spaniei a aprobat modificări la Regulamentul General de Circulație. Utilizatorii trotinetelor electrice sunt obligați să poarte cască pe întreg teritoriul țării, iar vârsta minimă pentru conducere este de 15 ani.

Măsura face parte din pachetul de inițiative pentru siguranța rutieră, transmite euronews.com.

Pe lângă cască, conducătorii trotinetelor vor trebui să circule cu farurile aprinse în condiții de vizibilitate redusă și pe timp de noapte, când va deveni obligatorie și utilizarea îmbrăcămintei sau a elementelor reflectorizante. Încălcarea acestor cerințe poate atrage o amendă de 200 de euro.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, scopul acestor modificări este adaptarea Regulamentului General de Circulație la schimbările survenite în ultimele două decenii de la adoptarea sa.

Până acum, reglementarea utilizării căștii sau a vârstei minime pentru conducerea trotinetei depindea în mare măsură de hotărârile municipale, ceea ce genera diferențe între orașe. Amendamentele urmăresc stabilirea unor reguli uniforme pentru întreaga țară.

Direcția Generală de Circulație a susținut de mulți ani o reglementare mai unitară a acestui tip de transport, în contextul creșterii utilizării sale în mediul urban și a îngrijorărilor privind nivelul accidentelor.

Amendamentele introduc, de asemenea, noi obligații pentru alți participanți la trafic. Motocicliștii vor trebui să poarte mănuși de protecție și încălțăminte închisă, iar regulile privind depășirea bicicliștilor și a vehiculelor staționare se înăspresc, impunând reducerea vitezei și respectarea unei distanțe laterale de siguranță.

În cazul depășirii bicicliștilor pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, conducătorii vor trebui să se deplaseze complet pe banda adiacentă, dacă situația rutieră și cerințele de siguranță nu o împiedică.

De asemenea, se introduc noi măsuri pentru situații de urgență, ambuteiaje și ninsori, inclusiv crearea de culoare pentru a asigura accesul serviciilor de intervenție și salvare.

Majoritatea măsurilor vor intra în vigoare la 1 octombrie 2026. Totuși, cerința de a utiliza iluminarea și elementele reflectorizante pe trotinetele electrice, precum și purtarea obligatorie a mănușilor certificate pentru motocicliști pe drumurile extraurbane, vor începe să se aplice abia de la 1 octombrie 2027, pentru a oferi timp de adaptare la noile cerințe.