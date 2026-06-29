Spania face apel la UE să amâne interzicerea gazului rusesc.

UE trebuie să amâne interzicerea gazului natural lichefiat rusesc, care ar urma să intre în vigoare în 2027, altfel riscă să devină excesiv de dependentă de SUA.

Despre acest lucru a declarat Financial Times, conducătorul unuia dintre principalele hub-uri europene de import pentru acest combustibil, transmite eurointegration.com.ua.

Ivan Jimenez, șeful portului spaniol Bilbao, a declarat că importul de gaze rusești trebuie redus, dar a avertizat că „nu se poate face peste noapte”. Avertismentul său a venit pe fondul unei creșteri a importurilor de GNL rusesc în UE, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu.

Interdicția, care va acoperi contractele de livrare a GNL începând cu 1 ianuarie, este rezultatul unor negocieri îndelungate între politicienii europeni privind oprirea completă a importurilor de combustibili fosili ruși ca răspuns la invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina în 2022.

Deși principala sursă de gaze pentru Spania sunt conductele din Algeria, potrivit Enagás, operatorul rețelei spaniole de gaze, în mai, 27,8% din livrările de gaze către Spania proveneau din Rusia, cu 58,5% mai mult decât în mai 2025.

Răspunzând unei întrebări a FT despre volumul semnificativ al importurilor de gaze rusești și interdicția iminentă, ministrul energiei din Spania, Sara Aagesen Muñoz, a declarat că interdicția trebuie implementată conform planului.

Creșterea importurilor „este temporară și înțelegem că este legată de operațiunile logistice în condiții schimbătoare și foarte instabile privind prețurile”, a subliniat ministrul. „Dar subliniez: da, considerăm că este posibil și că, din 1 ianuarie, Europa trebuie să renunțe complet la gazul rusesc”, a adăugat ea.

În prezent, cea mai mare parte a gazului rusesc exportat în Europa vine sub formă de GNL, livrat de la zăcământul „Yamal” al companiei „Novatek” din Siberia. Ungaria și Slovacia primesc încă gaz rusesc prin conductă, deși trebuie să înceteze treptat acest import până în septembrie 2027.

Potrivit agenției de informații Kpler, în primele cinci luni ale anului 2026, au fost exportate 8,7 milioane de tone de GNL de la „Yamal”. Bilbao a ocupat locul patru printre cele mai populare destinații europene pentru acest combustibil, după portul belgian Zeebrugge și porturile franceze Montuar și Dunkerque.

O parte din GNL-ul importat prin Spania, Franța și Belgia este, de asemenea, livrat consumatorilor din afara acestor țări, în special companiei germane Sefe.

Potrivit portului, în 2024, livrările rusești reprezentau peste trei sferturi din importurile de gaze în Bilbao, iar în 2025 ponderea lor a scăzut la 48%. Această scădere a avut loc după anunțarea interdicției și eforturile mai ample ale UE de a diversifica sursele de energie, îndepărtându-se de livrările rusești, în special în favoarea celor din SUA. În 2025, importurile din SUA au reprezentat 49% din livrările de gaze în Bilbao.

Totuși, în perioada ianuarie-mai a acestui an, importurile de gaze rusești au crescut din nou, ajungând la 59% din volumul total, în timp ce ponderea SUA a scăzut la 40%.

Jimenez, unul dintre puținii reprezentanți ai industriei care au criticat public interdicția UE de la adoptarea sa în decembrie, a remarcat că există incertitudine cu privire la implementarea completă a acestei măsuri.

„Consider că acum nu este momentul să se oprească livrările de gaze din Rusia, deoarece ar putea deveni o problemă foarte dificilă pentru Uniunea Europeană”, a spus el.

Importatorii probabil vor încerca să aducă „cât mai mult posibil” înainte de intrarea în vigoare a interdicției, a adăugat Jimenez. „Calitatea gazului rusesc este bună... iar în ceea ce privește prețurile, de obicei este mai ieftin decât [gazul] din SUA”, a spus el.

Potrivit Comisiei Europene, ponderea GNL-ului american în importurile europene a crescut de la 6% în 2021 la 29%, devenind a doua cea mai mare sursă de gaze importate pentru bloc după Norvegia.

Jimenez a sugerat că președintele SUA, Donald Trump, va continua să exercite presiuni asupra UE pentru a menține interdicția asupra gazului rusesc, având în vedere că acest lucru va sprijini creșterea exporturilor americane către Europa.