Spania accelerează reinindustrializarea: 76% dintre companii au deja o strategie

Conform ultimelor date prezentate în raportul „Renașterea industriei: strategii de reindustrializare în Europa și SUA”, pregătit de Capgemini Research Institute, 73% dintre companiile europene și americane implementează deja astfel de planuri, față de 59% în 2024. În Spania, acest indicator este și mai ridicat: 76% dintre companii au o strategie de reindustrializare, transmite euronews.com.

Totuși, volumul fondurilor implicate a scăzut brusc: de la 4,7 trilioane de dolari prognozate anul trecut, la doar 2,5 trilioane pentru următorii trei ani. Și în ciuda acestor cifre, concluzia nu poate fi considerată negativă. Reducerea investițiilor nu înseamnă retragerea lor, se subliniază în raport, ci o redistribuire în favoarea unor modele „mai selective și mai puțin intensive în capital”.

Majoritatea companiilor urmăresc acum nu doar o recuperare rapidă a investițiilor, ci și să nu depindă de lanțuri de aprovizionare care pot fi întrerupte în orice moment. 86% pun sustenabilitatea lanțurilor lor de producție mai presus de profitul pe termen scurt. Iar pentru ca producția aproape de casă să nu devină prea costisitoare, 87% dintre companii intenționează să investească în inteligență artificială, automatizare și gemeni digitali.

SUA readuc fabricile acasă, Europa privește spre străinătate

Harta reindustrializării este, de asemenea, inegală. Dacă SUA accelerează revenirea fabricilor pe teritoriul propriu (reshoring), Europa mizează pe producția în țările aliate (friendshoring). În ambele cazuri, țări precum India, Vietnam, Mexic și Canada câștigă teren ca destinații alternative în locul Chinei, deși mai mult de jumătate dintre companii nu intenționează să părăsească piața chineză. Scopul nu este ruperea legăturilor, ci o mai bună distribuire a riscurilor.

În acest context, Spania este unul dintre cele mai remarcabile exemple din raport. Acum doi ani, doar 45% dintre companiile spaniole aveau o strategie clar formulată de reindustrializare. Astăzi, sunt deja 76%. 85% dintre managerii de top spanioli recunosc că acțiunile lor au fost determinate de presiuni geopolitice, iar 60% intenționează să-și mențină planurile, chiar dacă costurile pe termen scurt vor crește.