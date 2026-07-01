Spania a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al celor mai curate plaje.

Spania a ocupat pentru a doua oară consecutiv primul loc în clasamentul mondial privind numărul plajelor perfect curate, premiate cu distincția internațională de mediu Blue Flag („Steagul Albastru”).

Pentru a obține Steagul Albastru nu este suficient doar să ai apă curată sau litoralul îngrijit: fiecare obiectiv este verificat conform a 33 de criterii în șase categorii – de la ecologie până la existența infrastructurii turistice, transmite unian.net cu referire la cntraveler.com.

„Pentru călători, această distincție înseamnă că vizitează un loc unde îi așteaptă o frumusețe uimitoare, precum și angajamentul față de principiile dezvoltării durabile, infrastructură de înaltă calitate și informarea turiștilor despre mediul înconjurător”, se arată în publicație.

Spania deține deja pentru al doilea an consecutiv conducerea mondială după numărul plajelor certificate cu Steagul Albastru. Publicația notează că țara a crescut numărul acestora până la 676, iar unul dintre cele mai cunoscute exemple este plaja Burriana din orașul Nerja, regiunea Andaluzia.

Locul al doilea este ocupat de Grecia. Cele mai multe plaje certificate se află pe Creta (154) și în peninsula Halkidiki (93). Se remarcă în mod special plaja Kampudi de lângă Uranopoli, în nordul țării, care deține trei distincții Steagul Albastru.

Turcia încheie primul top trei. Cele mai multe plaje certificate sunt în provincia Antalya. În 2023, pe listă au fost adăugate și noi plaje publice cu acces gratuit.

De asemenea, în primele zece țări se regăsesc: