SpaceX va crea pentru Forțele Spațiale ale SUA o rețea de comunicații prin satelit de 2,29 miliarde de dolari.

Forțele Spațiale ale SUA au încheiat un contract de 2,29 miliarde de dolari cu compania SpaceX pentru crearea unei rețele satelitare securizate și de mare viteză destinată nevoilor militare, a anunțat serviciul de presă al instituției, transmite reuters.com.

Acordul prevede crearea rețelei principale Space Data Network (SDN) Backbone — o arhitectură de rețea rezistentă, care trebuie să asigure transmiterea unor volume mari de date cu întârziere redusă. Aceasta este destinată conectării senzorilor militari și platformelor de arme din întreaga lume.

Contractul a fost încheiat la un preț fix, în formatul unui acord neconvențional de achiziții. Conform condițiilor, SpaceX trebuie să prezinte un prototip complet funcțional al sistemului până la sfârșitul anului 2027.

Forțele Spațiale ale SUA au explicat că rețeaua SDN va fi utilizată, în special, pentru transmiterea datelor de la senzorii de avertizare privind atacurile cu rachete și pentru urmărirea țintelor către sistemele de interceptare aproape în timp real.

„SDN Backbone folosește cele mai bune realizări ale inovațiilor comerciale și creează o bază solidă pentru sarcinile SDN — este un avantaj uriaș și un instrument important pentru militarii noștri”, a declarat colonelul Forțelor Spațiale ale SUA Ryan Fraiser, care ocupă funcția de director interimar al portofoliului de achiziții și supervizează programul.

Potrivit Pentagonului, SDN Backbone va reprezenta o constelație de sateliți pe orbita joasă a Pământului. Aceasta trebuie să extindă rețeaua de sateliți care oferă servicii globale de comunicații și să funcționeze împreună cu rețeaua spațială de comunicații militare a Agenției pentru Dezvoltare Spațială a SUA, Transport Layer. Împreună, aceste sisteme trebuie să formeze o arhitectură unificată de transmitere a datelor pentru misiunile actuale și viitoare ale Departamentului Apărării al SUA.

Reprezentanții Forțelor Spațiale ale SUA au mai anunțat că în această vară intenționează să selecteze contractori suplimentari pentru construirea sateliților și a altor elemente ale rețelei.