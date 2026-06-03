Șoferii pot cere despăgubiri pentru întârzierile cauzate de ambuteiaje în Italia.

La 1 iunie, în Italia a intrat în vigoare o nouă normă care schimbă modul de soluționare a problemelor pe autostrăzi: cei care se confruntă cu întârzieri semnificative din cauza lucrărilor rutiere sau blocajelor în trafic vor putea primi rambursarea integrală sau parțială a taxei de drum, scrie euronews.com.

Acest pas mult așteptat, aprobat de autoritatea de reglementare în domeniul transporturilor, introduce pentru prima dată un mecanism sistematic de compensare financiară pentru întreruperile în funcționarea rețelei de autostrăzi cu taxă.

Cum se obține compensația pentru întârzierile pe autostradă: condiții și excepții

În prezent, norma se aplică doar călătoriilor pe sectoarele de autostradă deservite de un singur concesionar, însă din decembrie vor putea fi solicitate compensații și pentru călătoriile pe trasee gestionate de mai mulți operatori.

Mecanismul se bazează pe praguri etapizate: pentru distanțe scurte, compensația poate fi acordată deja după câteva minute de întârziere față de timpul standard de parcurs, în timp ce pentru călătorii lungi sunt necesare întârzieri mai semnificative. În cele mai grave cazuri, de exemplu la blocaje prelungite, este prevăzută și rambursarea integrală a taxei de drum.

În cazul întârzierilor cauzate de lucrări rutiere, timpul de întârziere se determină prin compararea timpului estimat de parcurs cu cel efectiv, ținând cont de tipul vehiculului, condițiile meteo și intervalul de timp, dar fără a include opririle în zonele de servicii. În cazul ambuteiajelor, compensația este de 50% din taxa de drum pentru opriri între una și două ore, 75% pentru opriri între două și trei ore și 100% pentru opriri mai mari de trei ore.

Creditul acumulat trebuie să apară pe site sau în aplicație în termen de 20 de zile după călătorie. Când suma ajunge la cel puțin un euro, aceasta poate fi primită pe cardul de plată, prin sistemele electronice de taxare, precum Telepass sau MooneyGo, sau prin transfer bancar la cerere.

Norma se aplică tuturor autostrăzilor cu taxă și este valabilă și pentru șoferii străini. Cererile vor putea fi depuse prin aplicații sau platforme digitale ale concesionarilor.

Totuși, există și excepții: compensația nu este prevăzută în caz de accidente rutiere, fenomene meteorologice extreme sau lucrări de urgență neplanificate. De asemenea, rambursarea se acordă doar dacă suma depășește pragul minim de un euro.

Potrivit estimărilor operatorilor, noul sistem ar putea influența costurile totale de gestionare a rețelei, ceea ce ar putea duce la o ajustare a tarifelor în viitor. Mai multe organizații de consumatori și-au exprimat deja îndoielile privind simplitatea reală a procedurii și accesibilitatea compensațiilor.

Această reformă este privită ca un moment de cotitură în relațiile dintre utilizatori și concesionari, având în vedere că Italia are unele dintre cele mai ridicate tarife din Europa pentru autostrăzile cu taxă.