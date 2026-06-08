Șoferii europeni au început să cumpere mai puțin combustibil din cauza creșterii prețurilor.

Potrivit datelor sale, în aprilie volumul de combustibil consumat în zona euro a scăzut cu 3,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. Aceasta este prima scădere din iulie 2024 și cea mai semnificativă din octombrie 2023.

FT scrie că în șase țări europene, inclusiv Germania, Norvegia și Austria, s-a înregistrat o scădere cu două cifre a volumelor de consum de combustibil. Prețurile la motorină în 12 țări UE, pentru care Eurostat a analizat datele, au crescut în aprilie față de anul precedent cu 33,7%, iar la benzină — cu 13,6%.

Potrivit declarațiilor economistului principal al Serviciului Național de Statistică din Marea Britanie, Grant Fitzer, în martie mulți șoferi și-au făcut provizii de combustibil și de atunci îl economisesc, în special făcând mai puține călătorii cu mașina.

În mai, The Wall Street Journal scria că de la începutul războiului din Iran, din cauza creșterii prețurilor la resursele energetice, americanii au cheltuit cu 45 de miliarde de dolari mai mult pe benzină și motorină decât în anul precedent.