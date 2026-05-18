Slovacia va înlocui gazul rusesc cu cel azerbaidjanian.

Despre acest lucru a declarat vicepremierul Slovaciei, Tomas Taraba, într-un interviu acordat agenției azere Report duminică, 17 mai, transmite dw.com.

„Slovacia dorește să diversifice livrările de energie, iar Azerbaidjan este pentru noi un partener foarte de încredere”, a subliniat el. Totodată, Taraba a menționat ajutorul Azerbaidjanului în livrările de resurse energetice către Slovacia în timpul recentei crize legate de tranzitul prin Ucraina.

Întrebarea rămâne însă modul de livrare a gazului azer către Europa Centrală. În prezent, părțile discută ce conducte pot fi utilizate și în ce volum, a adăugat vicepremierul slovac.

Anterior, șeful celui mai mare operator energetic slovac Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP), Martin Huska, a anunțat că se caută noi furnizori de gaz în legătură cu decizia de a întrerupe treptat achizițiile de gaz rusesc, adoptată de UE din cauza invaziei ruse în Ucraina. Potrivit acestuia, se poartă negocieri cu compania azeră SOCAR privind livrările pe termen lung de gaz. În 2024, Azerbaidjan a început să livreze gaz Slovaciei în cadrul unui contract pilot.

Uniunea Europeană a decis să renunțe complet la importul de gaz din Rusia până la 1 noiembrie 2027. Interdicția asupra livrărilor de gaz a fost aprobată în ianuarie 2026 cu majoritate calificată. Importul de GNL trebuie să înceteze până la sfârșitul anului 2026, iar livrările prin conducte – până la 30 septembrie 2027. Totuși, termenul poate fi prelungit până la 1 noiembrie 2027, dacă țările UE întâmpină dificultăți în umplerea depozitelor de gaz. De asemenea, este prevăzută o interdicție privind încheierea de noi contracte de gaz cu Rusia, care va intra în vigoare la șase săptămâni după adoptarea noii legi.

După adoptarea acestei decizii de către UE, Slovacia și Ungaria, ultimele țări din Uniunea Europeană care mai cumpără direct gaz rusesc, au anunțat că vor ataca decizia în instanță. În septembrie 2025, premierul Slovaciei, Robert Fico, declara că țara sa cumpără aproximativ 3,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc pe an.