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kommersant.ru logokommersant
15 Iunie 2026, 22:46
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Slovacia a contestat la Curtea de Justiție a UE refuzul gazului rusesc

Pe 15 iunie, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat extrase din procesul intentat de Slovacia împotriva Parlamentului European și Consiliului UE.

Slovacia a contestat la Curtea de Justiție a UE refuzul gazului rusesc.
Slovacia a contestat la Curtea de Justiție a UE refuzul gazului rusesc.

Țara solicită anularea Regulamentului sancționator 2026/261 din 26 ianuarie privind renunțarea treptată la importul de gaze rusești, transmite kommersant.ru.

În primul rând, guvernul slovac consideră că temeiul juridic al regulamentului a fost ales greșit și că acesta ar trebui să se bazeze pe art. 215(1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Această normă este special destinată introducerii de restricții față de anumite țări în cadrul politicii externe și de securitate a UE.

În al doilea rând, potrivit reclamantului, măsurile adoptate prin regulament încalcă principiul proporționalității: acestea nu sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor declarate, dar în același timp creează „consecințe negative pentru Republica Slovacă și operatorii economici de pe teritoriul său”, ceea ce contravine și principiului solidarității UE.

În plus, Slovacia consideră că pârâții au încălcat obligația de a motiva adoptarea actelor juridice.

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