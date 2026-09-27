Situație de urgență majoră în apropierea unei baze a Forțelor Aeriene ale SUA din Marea Britanie.

În Marea Britanie, mai mulți bărbați au fost reținuți, iar locuințele din împrejurimile localității Welford au fost evacuate.

Aceasta, după ce a fost semnalat un incident grav în apropierea unei baze aeriene americane din comitatul Gloucestershire.

Mai multe persoane au fost reținute sub suspiciunea de comitere a unor infracțiuni în temeiul Legii privind substanțele explozive, în legătură cu un incident produs în apropierea bazei aeriene americane Fairford din comitatul Gloucestershire, a anunțat poliția, transmite eurointegration.com.ua cu referire la news.sky.com.

O echipă militară specializată de geniști se află la fața locului în Welford, unde inspectează mai multe vehicule. Polițiști înarmați păzesc perimetrul în apropierea satului, situat la doar câțiva kilometri de baza militară americană.

În această zonă a fost observat un număr semnificativ de servicii de urgență, inclusiv o echipă de intervenție în situații periculoase.

Potrivit poliției din Gloucestershire, locuitorii din Welford sunt evacuați la cel mai apropiat centru de agrement.

„În prezent, în zona Welford are loc evacuarea mai multor locuințe după declararea unei situații de urgență. Aceasta a avut loc după reținerea mai multor bărbați suspectați de comiterea unor infracțiuni prevăzute de Legea privind substanțele explozive", au comunicat polițiștii.

Polițiștii au dat asigurări că "incidentul se află sub controlul" forțelor de ordine.

„Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri și punem în aplicare planurile noastre bine stabilite", au adăugat polițiștii.