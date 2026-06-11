Sistemul UE de intrare-ieșire va avea nevoie de până la doi ani pentru a se stabiliza.

Acum un reprezentant al UE a recunoscut că sistemul controversat ar putea dura până la doi ani pentru a funcționa normal – o perspectivă pe care industria turismului a numit-o „foarte dureroasă”, relatează Euronews.

Agenția Frontex, care ajută la gestionarea frontierelor externe ale UE, a recunoscut că colectarea datelor biometrice este una dintre problemele cheie care cauzează defecțiuni inițiale în funcționarea sistemului.

Vicedirectorul executiv al Frontex, Uku Särekanno, a spus că preluarea amprentelor digitale de la călătorii din țări din afara UE, la prima intrare în zona Schengen, este „probabil cea mai dificilă parte” a implementării.

„Ne așteptăm ca situația să se stabilizeze în unul-două ani, deoarece cea mai grea parte este introducerea inițială a datelor”, a spus Särekanno, vorbind la un eveniment al asociației britanice a agențiilor de turism și touroperatorilor ABTA, la Londra.

El a criticat practica prin care unii călători sunt rugați să predea amprente și la călătoriile ulterioare, deși regulile EES nu prevăd acest lucru.

„Ne străduim să obținem o abordare uniformă a procedurilor la frontieră”, a adăugat Särekanno.

„Depunem eforturi mari pentru a unifica practica”.

Ca răspuns la declarația privind termenul de doi ani, directorul general al ABTA, Mark Tenzer, a numit acest avertisment „foarte dureros”.

O problemă serioasă la lansare a fost faptul că unele țări au ales abordări diferite pentru implementarea sistemului.

Din mijlocul lunii aprilie a acestui an, EES ar trebui să funcționeze complet la toate frontierele zonei de liberă circulație Schengen, însă în destinații turistice populare, inclusiv în Spania, Portugalia și Franța, se formează cozi mari.

Grecia a suspendat practic verificările pentru cetățenii Marii Britanii, dar recent a renunțat la această idee. La sfârșitul lunii mai, Ministerul de Externe al țării a declarat că nu are informații că „reprezentanți ai unor naționalități ar fi temporar scutiți de procedura corespunzătoare”.

Särekanno a recunoscut că lansarea neuniformă și diferită pe țări a sistemului în UE afectează cât de repede se reușește reglarea funcționării acestuia.

„Există țări care se descurcă destul de bine și alocă resurse speciale pentru a respecta toate procedurile”, a spus el. „Dar există și altele care încă întâmpină dificultăți serioase”.

În dezamăgirea călătorilor, pe pragul sezonului estival, el a adăugat că nu se planifică extinderea competențelor unor țări de a suspenda procedurile EES pentru a reduce cozile în perioadele cele mai aglomerate.

Cu toate acestea, reprezentantul Frontex și-a exprimat speranța că până în septembrie principalele probleme vor fi rezolvate.

Totuși, declarațiile sale nu i-au liniștit pe toți oficialii.

Vorbind ulterior, șeful asociației companiilor aeriene Airlines UK, Tim Olderslade, a declarat: „Mai avem mult de muncă”.