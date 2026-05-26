Sistemul GPS al avionului în care se afla ministrul Apărării al României a fost bruiat.

„Da, desigur. Semnalul a fost bruiat, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru întreaga zonă. Deoarece avionul este militar, are sisteme militare de protecție împotriva interferențelor, dar da, am verificat și bruiajul a fost foarte puternic”, a declarat ministrul, transmite Digi24.

El a precizat că piloții au activat sistemul militar de navigație și au luat măsuri de siguranță.

„Am urmărit unde se poate afla avionul, bazându-ne pe datele GPS distorsionate. În avion a fost chiar o discuție cu piloții pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a povestit Radu Miruță.

Ministrul a adăugat că, probabil, majoritatea avioanelor care trec prin această regiune se confruntă cu o problemă similară: „Nu știu cât de mult va apărea acest lucru în știri, dar semnalul GPS a fost bruiat în zona în care zbura și avionul nostru, probabil și al altor avioane. Totuși, noi am avut măsuri tehnice de rezervă”.

Avionul Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, care transporta ministrul apărării John Healy, s-a confruntat, de asemenea, cu bruiajul GPS în timpul zborului lângă granița cu Rusia.

Radu Miruță, împreună cu șeful Statului Major General, generalul Vlad Gheorghiță, se aflau pe 22 mai într-o vizită de lucru la baza aeriană Šiauliai din Lituania. În componența delegației se afla și șeful Forțelor Aeriene, general-locotenentul Leonard Baraboi.