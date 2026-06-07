theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
7 Iunie 2026, 11:00
11
Copiază linkul
Link copiat

Sistemul antiaerian Pantsir, amplasat pe acoperișul unui bloc înalt la Moscova din cauza dronelor

În cartierul Sokolniki din Moscova, pe acoperișul unei bloc rezidențial înalt a fost instalat sistemul antiaerian Pantsir, relatează „Agenstvo”.

Sistemul antiaerian Pantsir, amplasat pe acoperișul unui bloc înalt la Moscova din cauza dronelor.
Sistemul antiaerian Pantsir, amplasat pe acoperișul unui bloc înalt la Moscova din cauza dronelor.

Instalarea pe acoperișul complexului „Dom v Sokolnikah” a apărut pe 5 iunie, iar sistemul antiaerian Pantsir a fost transportat cu ajutorul unui elicopter, transmite meduza.io.

După cum scrie „Agenstvo”, este probabil vorba despre o modificare a sistemului Pantsir-SMD-E, destinată combaterii dronelor.

La sfârșitul lunii mai, un sistem similar Pantsir a fost instalat și pe acoperișul centrului de afaceri Nordstar Tower, situat pe strada Begovaia. Clădirea aparține companiei Regiune, afiliată Rosneft.

În ultimele săptămâni, Moscova a fost vizată frecvent de atacuri cu drone ucrainene. Cea mai amplă astfel de lovitură de la începutul războiului a avut loc pe 17 mai, când în regiunea Moscovei au murit trei persoane, iar alte 17 au fost rănite.


Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici