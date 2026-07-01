Statul Major General al Rusiei a primit ordin de la Vladimir Putin să elaboreze noi planuri pentru capturarea Kievului, a declarat comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrskii.

Potrivit lui Sîrskii, cea mai probabilă ofensivă va avea loc în regiunea Cernigov, deoarece pentru un atac asupra Kievului este necesar acordul Minskului, care încă nu există, informează focus.ua.

Forțele armate ale Federației Ruse vor avansa spre regiunea Cernigov dinspre regiunea Briansk, a declarat Sîrskii într-un interviu pentru studioul TSN. S-a aflat că rușii elaborează noi planuri de atac asupra Kievului, dar acestea nu sunt puse în aplicare atâta timp cât Belarusul refuză să intre în război.

În timpul discuției cu Sîrskii, moderatorul a întrebat dacă planul de ofensivă din Briansk prevede cucerirea Kievului. Răspunsul a fost că este vorba despre extinderea liniei frontului și atragerea unităților ucrainene pe o nouă direcție lângă Cernigov.

„Cea mai probabilă variantă, și acest lucru este confirmat de mai multe date, este acțiunea ofensivă la nord. La nord, de pe teritoriul Rusiei, din regiunea Briansk. Este o variantă realistă și, desigur, ne pregătim pentru asta”, a spus Sîrskii.

Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei a explicat că se ia în calcul și intrarea belarușilor în război, dar cea mai probabilă rămâne ofensiva din Briansk spre Cernigov.

„Având în vedere ultimele evenimente, cred că conducerea Belarusului nu va îndrăzni să folosească propriul teritoriu și să-l pună la dispoziția agresorului pentru a fi folosit ca bază pentru o operațiune ofensivă. În același timp, desigur, luăm în calcul și această variantă”, a concluzionat el.