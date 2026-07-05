Sîrskii: Rusia acumulează forțe pentru noi lovituri masive.

Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrskii, a declarat că trupele Federației Ruse nu renunță la planurile agresive și pregătesc noi lovituri.

Forțele de apărare ale Ucrainei își sporesc capacitățile de apărare antiaeriană, în iunie fiind distruse aproape 5.000 de drone Shahed, transmite unn.ua.

Rusia nu renunță la planurile sale agresive, acumulând forțe și mijloace pentru noi lovituri masive. Despre aceasta a declarat comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrskii, după o ședință complexă privind contracararea amenințărilor aeriene.

„În același timp, inamicul nu renunță la planurile sale agresive, acumulând forțe și mijloace pentru noi lovituri masive. De aceea, vom continua să sporim capacitățile forțelor de protecție antiaeriană directă. Aceasta înseamnă vieți salvate ale cetățenilor și militarilor noștri, infrastructură critică protejată, funcționarea stabilă a întreprinderilor și siguranța locuințelor ucrainene", a declarat Sîrskii.

Comandantul-șef a adăugat că, deși Federația Rusă continuă terorismul cu rachete și drone asupra orașelor și localităților ucrainene, crescând ponderea aparatelor de zbor fără pilot cu reacție și a munițiilor de tip loitering, Forțele de apărare ale Ucrainei își sporesc consecvent capacitățile.

„Răspunsul nostru este consolidarea sistematică a apărării antiaeriene, a forțelor de protecție antiaeriană directă și a luptei radioelectronice, precum și lovirea obiectivelor militare ale inamicului în adâncimea teritoriului său – locuri de producție, depozitare și lansare a mijloacelor de atac aerian. Pot afirma că Forțele de apărare ale Ucrainei își sporesc consecvent, atât cantitativ, cât și calitativ, capacitățile de contracarare a dronelor de atac de tip Shahed și a altor drone din această clasă. Lunar creștem numărul echipajelor de drone interceptoare, ridicăm nivelul pregătirii lor și eficiența aplicării în luptă", a subliniat Sîrskii.

Potrivit acestuia, un rezultat semnificativ aduce crearea centrelor de interacțiune operațională și coordonare, care asigură luarea rapidă a deciziilor și gestionarea eficientă a forțelor și mijloacelor. În luna iunie, în total au fost distruse aproape 5.000 de drone de atac de tip Shahed și alte tipuri similare. Dintre acestea, 55% au fost doborâte de echipajele primului eșalon de interceptare.

„Continuăm să sporim capacitățile celui de-al patrulea eșalon de interceptare. La activitatea de luptă sunt tot mai des implicate turele automatizate, cu ajutorul cărora doar în luna trecută au fost distruse 26 de mijloace de atac aerian ale inamicului. De asemenea, extindem rețeaua de puncte de control la distanță", a adăugat Sîrskii.

Potrivit acestuia, continuă căutarea celor mai eficiente modele de utilizare a dronelor interceptoare și a tacticilor de folosire a acestora.

Aviația armată a Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei a distrus în iunie 338 de ținte aeriene. Pentru creșterea eficienței utilizării sale, continuă dotarea elicopterelor de luptă cu cele mai noi lansatoare de rachete, stații optoelectronice și sisteme moderne de supraveghere video.

„Dronele interceptoare ale grupării forțelor și mijloacelor de apărare antiaeriană a Kievului au distrus în iunie peste 500 de ținte aeriene. În total, în regiunea capitalei, în decursul lunii au fost neutralizate peste 600 de mijloace de atac aerian ale inamicului. Consolidăm de asemenea sistemul de protecție antidrone al centrelor administrative importante", a concluzionat Sîrskii.