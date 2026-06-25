Pe fondul amenințării unui nou atac de pe teritoriul Belarusului, Ucraina va trebui să formeze noi brigăzi pentru a proteja direcția nordică, a declarat Sîrski.

Această decizie este determinată de necesitatea de a contracara o posibilă ofensivă și de a menține sectoare suplimentare ale frontului. Despre aceasta a declarat comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski, într-un comentariu pentru LIGA.net, transmite focus.ua.

Potrivit acestuia, neobținând succes pe direcțiile principale, trupele rusești au decis să extindă zona de acțiuni militare active în nordul Ucrainei. Conform planurilor trupelor Federației Ruse, acest lucru ar trebui să mărească lungimea liniei frontului activ cu 160 de kilometri.

Sîrski a amintit că inamicul are un avantaj numeric în ceea ce privește efectivele și armamentul. În plus, Rusia intenționează să-și consolideze forțele.

„Inamicul, apropo, și-a corectat planurile și intenționează în acest an să creeze noi divizii și cinci brigăzi. Suntem nevoiți să reacționăm la astfel de acțiuni. În război, ori preiei inițiativa, ori cedezi. A treia opțiune nu există”, a spus comandantul suprem.

Răspunzând la întrebarea de ce se creează brigăzi noi în loc să se suplimenteze pe cele existente, Sîrski a explicat că mărirea efectivului unei unități nu extinde sectorul de front pe care aceasta îl poate susține eficient.

„Dacă mărești efectivul brigăzii, acest lucru nu va duce la creșterea lungimii liniei frontului pe care poate fi utilizată”, a subliniat el.

Comandantul a adăugat că mărirea efectivului brigăzii doar prelungește ciclul său de viață ca unitate de luptă. Potrivit acestuia, în prezent linia frontului s-a extins semnificativ nu doar în lățime, ci și în adâncime, motiv pentru care sunt necesare noi unități militare pentru îndeplinirea sarcinilor.

Menționăm că pe 19 iunie președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, i-a dat lui Alexandr Lukașenko un ultimatum de o săptămână. Potrivit șefului statului, Minsk trebuie să demonteze patru relee care, susține acesta, ajută dronele kamikaze rusești „Shahed” să atace regiunile nordice ale Ucrainei.

Anterior, pe 22 iunie, la Kremlin a fost făcut un comentariu privind declarația lui Zelenski. Totodată, un reprezentant anonim al Forțelor de Apărare a declarat că serviciile speciale ucrainene au efectuat deja operațiuni secrete de sabotaj ale echipamentelor Forțelor Armate ale Federației Ruse pe teritoriul Belarusului.